Yeni Honor 8c Türkiye'de Satışa Sunuluyor, 1799 Tl, 12 Taksit

HONOR, Yeni HONOR 8C ile Türk Telekom
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HONOR, yeni cep telefonu modeli Honor 8C ilk kez Türk Telekom fırsatlarıyla tüketiciyle buluşturuyor. HONOR'un Türkiye
'de bir operatör ile gerçekleştirdiği ilk iş ortaklığının sonucunda tüketicilerle buluşan HONOR 8C, 6,26 inç FullView ekranı, 4000 mAh pili, yapay zekalı çift kamerası ve Göz Rahatlığı moduyla Türk Telekom mağazalarında peşin fiyatına 12 ay taksit ile 1.799 TL'ye satışa sunuluyor.
Teknolojiyi, modaya ve gençlerin ihtiyaçlarına adapte eden vizyoner ürünlerin yaratıcısı HONOR, Türk Telekom ile yaptığı işbirliği çerçevesinde yeni cep telefonu modeli Honor 8C'yi Türk tüketicilerle buluşturuyor. Honor 8C, tarifeye ek uygun taksitlerle satın alınabilecek. İsteyenler telefonu aylık 149 TL taksitle 12 ay vade farkı olmadan da satın alabilecek.
Honor 8C'nin Türk Telekom mağazalarında satışa sunulması ile ilgili olarak açıklama yapan Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong;
"Türk tüketicisine farklı kanallardan da ulaştığımız için çok mutluyuz. Türk Telekom mağazalarında Honor 8C satıyor olmak bizim için önemli bir adım. İşbirliğimiz önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini söylemek isterim" dedi.
Honor 8C, 6.26 inç 19: 9 oranına sahip FullView ekranı, kedi gözü tasarımı, göz yormayan ve TÜV Rheinland onaylı Göz Rahatlığı teknolojisi, 13+2 MP dual arka kamerası ve ikinci LED flaş destekli 8 MP özçekim kamerası ile dikkat çeken bir ürün. Yüz ile kilit açma fonksiyonuna ek olarak parmak izi okuyucu da bulunan Honor 8C, kullanıcıların güvenlik ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Mavi ve Siyah renk seçeneklerine sahip Honor 8C, uygun fiyat seçeneği ile Türk Telekom mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.
4000 mAh yüksek güçlü pil
Yeni Honor 8C üzerinde bulunan 4000 mAh gücündeki pili ile ortalama 2 gün kullanım imkanı sunuyor. Telefon tam dolu pil ile 12.5 saat video oynatma, 50 saat de müzik dinleme imkanı sunuyor.
6.26 inçlik çentikli FullView ekran
Türk Telekom mağazalarında satışa çıkacak olan Honor 8C, 6.26 inçlik kedi gözü tasarımlı çentikli FullView muhteşem bir ekrana sahip. Honor 8A, 5.5 inçlik bir gövdeye 6.26 inçlik bir ekranı sığdırıyor. 19: 9 oranına sahip olan bu ekran 1520 x 720 piksel çözünürlük ile her türlü beklentiyi karşılıyor. Android 9 ile gelen telefon arayüz olarak EMUI 9 kullanıyor.
Göz Rahatlığı Modu
Honor modellerinde standart olarak bulunmaya başlayan Göz Rahatlığı Modu, Yeni Honor 8C'de de yer alıyor. TüV Rheinland tarafından onaylanan ve ekran tarafından yayılan mavi ışık ışınımını azaltan ve göz yorgunluğunu önleyebilen yeni nesil Göz Rahatlığı Modu da, Honor 8C'nin kullanıcıların gözlerinin rahatlığını düşünen bir telefon olduğunu gösteriyor.
13 + 2 MP dual ana kamera
Yapay zeka destekli 13 + 2 MP çözünürlüklü dual kamera birçok hazır çekim modu ile fotoğrafçılığınızı üst seviyeye taşıyor. 100 milyon fotoğrafı analiz ederek geliştirilen yapay zeka 22 farklı sahneyi otomatik olarak tanıyabiliyor. 2 MP alan derinliği kamerası ile özellikle portre fotoğraflarında mükemmel sonuçlar veren Honor 8C'nin bu ana kamerası her türlü ışık şartlarında en iyi kareleri yakalamanızı sağlıyor. 13 MP çözünürlü ana kameranın diyafram açıklığı ise f/1.8 gibi yüksek bir değer. Bu da en kötü ışık şartlarında bile çok iyi sonuçlara ulaşma imkanı sunuyor.
Honor 8C'nın ön kamerası ise 8 MP çözünürlük sunuyor Bu ön kameranın bir diğer özelliği ise LED flaş ile desteklenmesi. Bu sayede en iyi özçekim fotoğraflarını çekmenizi sağlayan bu kamera, özellikle portre fotoğraflarında iddiasını sürdürüyor. LED flaşın gücünün üç kademeli olarak ayarlanabiliyor olması da fotoğraflardaki ışık efektini kontrol edebilmesini sağlıyor. Yine ön kamerada bulunan yüz güzelleştirme özellikleri ile en uygun tonları bulmak çocuk oyuncağı haline geliyor.
Gelişmiş donanım özellikleri
Ekran oranı 19: 9 olan telefon ince ve uzun tasarımı ile 5.5 inçlik bir gövdeye 6.26 inçlik bir ekranı sığdırıyor. Kedi gözü şeklinde çentik tasarımı bulunan telefon, çentikli ekranında yüksek ekran gövde oranı ve HD+ ekran çözünürlüğü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dinamik arka yüz tasarımı ile aynı zamanda göz zevkini eden hitap eden Honor 8C, Snapdragon 632 işlemci, 3 GB RAM, 32 GB depolama, çift SIM kart ve bu kart yuvasına ek olarak üçüncü bir yuva ile microSD bellek kartı desteği, yüz tanıma, parmak izi okuyucu ve 4000 mAh uzun ömürlü pil gibi özellikler sunuyor.
Geliştirilmiş yüz tanıma özelliği
Honor 8C'da standart olarak bulunan geliştirilmiş yüz tanıma özelliği ise ek güvenlik sunuluyor. Düşük ışık koşullarında bile güvenli bir şekilde çalışabilen bu özellik sayesinde. Telefonda bu özelliğe ek olarak parmak izi okuyucu da bulunuyor. Arka yüzde bulunan parmak izi okuyucu da güvenlik konusunda ek önlem isteyenlerin beklentilerini karşılıyor.
Farklı renk seçenekleri
Türkiye pazarına farklı renk seçenekleri ile gelen Honor 8C arka yüzü dikkat çeken degrade geçişli bir tasarım anlayışına sahip. Bir cep telefonundan aynı zamanda şık bir tasarım bekleyenleri de mutlu edecek olan arka yüz geçişleri farklı renk seçenekleri ile taçlandırılıyor. Bu renk seçenekleri arasında Mavi ve Siyah, yer alıyor.
Çift SIM kartı ve microSD bellek kartı yuvası
Honor 8C çift SIM kart yuvasına ek olarak üçüncü bir yuva ile microSD bellek kartı desteği sunuyor. Bu da telefonun iki hatla aynı anda kullanırken bir taraftan da microSD bellek kartı ile depolama kapasitesinin artırılabileceği anlamına geliyor. Yani depolama artırımı için SIM kartların birisini feda etmenize gerek yok.
Yeni Honor 8C teknik özellikleri
6,26inç FullView 1520×720 piksel
19 : 9ekran oranı
3 GB RAM
32 GB depolama
microSD bellek kartı yuvası
8 çekirdekli Snapdragon 632 işlemci (8×1.8 GHz)
13 MP f/1,8 + 2 MP çift ana kamera
8 MP ön kamera
Android Oreo 9işletim sistemi
EMUI 9 arayüz
Parmak izi okuyucu
4.5G desteği
Wi- Fi
802.11 b/g/n 2.4G
Bluetooth 4.2
4000 mAh pil
GPS, Glonass, AGPS
167 gram