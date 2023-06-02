Yeni hükümetin önceliği ekonomi: Ücret zamları, kira yardımı ve emeklilikte düzenlemeler yapılacak

Dönem değişiyor ama tepkiler aynı! Meclis açılışında yine bilindik görüntü

Sarıgül'ün diğer CHP'lilerin aksine yemin sonrası yaptığı hareket takdir topladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna ilişkin kesin sonuçları açıklamasıyla süreç tamamlandı. Gözler TBMM'deki yeni dönem ve yeni kabineye çevrildi. Yeni kabine önümüzdeki hafta başı ilk toplantısını yaparak göreve başlayacak. Yeni hükümetin öncelikli gündemi ekonomi olacak. İlk ele alınacak konulardan biri ücret zamları olacak. Memur, memur emeklisi, işçi emeklisi ve asgari ücretliler için ücretler yeniden düzenlenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmıştı. İlave düzenleme yapılmaması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar zam alacak. Memur ve memur emeklieri yüzde 6 toplu sözleşme ve yüzde 8'i aşan enflasyon farkını alacak. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu düzenlemenin yasayla çıkarılması gerekiyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE MEMURLARA KİRA YARDIMI

Büyükşehirlerde memurlara kira yardımını içeren seyyanen zam düzenlemesi de yasaya dahil edilecek.

EMEKLİLERE KADEMELİ ARTIŞ

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. 7 bin 500 üstü maaş alanlar için kademeli artış düzenlemesi yapılacak. Bununla ilgili düzenleme de Meclis'in ilk ele alacağı konulardan olacak.

ASGARİ ÜCRETE "500 DOLAR" DÜZENLEMESİ

Asgari ücret yılbaşında 8 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Seçim öncesinde asgari ücretin 500 dolara çıkarılması yönünde ifadeler yer almıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının ay sonu ya da temmuz başına kalabileceği belirtiliyor.

KİRA ARTIŞ SINIRI NE OLACAK?

Kira artışlarını yüzde 25'le sınırlayan düzenleme 1 Temmuz'da sona erecek. Bu konuda da Meclis'te yapılacak yasal düzenlemeyle nasıl adım atılacağı belirlenecek.

EV HANIMLARINA KOLAY EMEKLİLİK

Ev hanımlarına kolay emeklilik imkanı, Bağ-Kur ve SSK gün sayısında eşitleme, evlenecek çiftlere kredi kolaylığı gibi yasal düzenlemeler Meclis'te öncelikli olacak.