Son Dakika Haberleri: Yeni Hükümette Ekonomiye Büyük Önem Verilmeli"

Yeni Hükümette Ekonomiye Büyük Önem Verilmeli"

1 saat önce

Lübnan Başbakan Yardımcısı Gassan Hasibani, Lübnan'ın zor ekonomik şartlar yaşamasından dolayı yeni hükümette ekonomiye büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Hükümette Ekonomiye Büyük Önem Verilmeli
Lübnan Başbakan Yardımcısı Gassan Hasibani, Lübnan'ın zor ekonomik şartlar yaşamasından dolayı yeni hükümette ekonomiye büyük önem verilmesi gerektiğini belirtti.


Hasibani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümeti bekleyen sorunları aşmak için çok çalışmak gerektiğini ifade ederek, Lübnan'ın zor ekonomik şartlar yaşamasından dolayı yeni hükümette ekonomiye büyük önem verilmesi gerektiğini kaydetti.


Hükümetin önceliğinin israfı durdurmak ve reform yapmak olduğunu aktaran Hasibani, bunun için oluşturulacak çalışma planının kapsamlı olması ve Lübnan'ın içinde bulunduğu tüm krizleri göz önüne alması gerektiğini belirtti.


Hasibani, hükümet tarafından açıklanması beklenen eylem planına değinerek, tüm siyasi parti ve kesimlerin tutumunun herkes tarafından bilindiğini bu nedenle planın çok vakit almaması gerektiğini söyledi.


Suriye rejimi ile ilişkilere değinen Hasibani, rejim ile ilişkilerin kişisel çıkarlara değil, Lübnan'ın çıkarlarına hizmet etmesi ve objektif olması gerektiğini kaydetti.


Hasibani, ülkedeki Suriyeli mülteciler hakkında ise yeni hükümetin uluslararası kanunlar çerçevesinde Suriyeli mülteciler krizine önem vereceğini belirtti.


Lübnan krizlerin çözümünde uluslararası hukuku göz önüne aldığını kaydeden Hasibani, mülteciler konusunda da kalkınmayla ilgili konularda da uluslararası toplumla çalışmaların yoğunlaştırılacağını aktardı.


Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından dün akşam Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

Geçen yıl mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından siyasi güçler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeni hükümetin bir türlü kurulamaması Lübnan'da ekonomi ve halkın hayat şartlarını olumsuz etkilemişti.

Siyasi partilere tepki gösteren Lübnan halkı, geçen aydan beri birçok gösteri düzenlemiş ve genel greve giderek yeni hükümetin bir an önce kurulması talebinde bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Lübnan, Güncel
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