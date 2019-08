CARMEDYA - Hyundai, Yeni i10'un tasarımını gözler önüne seren ilk çizimi geçtiğimiz günlerde paylaştı. Yeni i10, gelecek ay 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda dünya lansmanı gerçekleştirilecek. olan Otomobil, yumuşak yüzeyler ve keskin çizgiler arasındaki kontrastı daha dinamik bir tasarımla vurguluyor. Yeni modelin boyutları, yerini aldığı modele göre artmış durumda.Yeni i10, geniş ön ızgarası, yenifarları, tamponu ve aerodinamiği iyileştiren üçgen havaaçıklıklarıyla oldukça sportif bir karaktere sahip. X şeklindekiyeni C sütunu, aracı tanımlarken, ayrıca bu modelin en önemlitasarım özelliği olarak da öne çıkıyor. Aracın birçoknoktasında kullanılan bu üçgen tasarım dili, aslında modelingenişliğini ve dört köşedeki tekerleklerin pozisyonunu davurguluyor.Yeni i10, bir dizi yeni Connected Carve güvenlik özelliğine de sahip olacak. Blue Link, Apple Car Play,Android Auto, kablosuz akıllı telefon şarjı ve arka görüşkamerası gibi donanımlar da otomobilde yer alıyor. Bunlara ekolarak, Yeni i10, kapsamlı güvenlik paketlerinden birine de sahip.İleri Çarpışma Önleme Yardımı, sadece araç içindekilerideğil aynı zamanda aracın önündeki yayaları tespit etmek içinde ön radar sensörünü kullanıyor. Araç ayrıca, standart olarakSürücü Dikkat Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı ile donatılmış.The post Yeni i10'un İlk Çizimleri appeared first on Carmedya.