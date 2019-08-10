Yeni i10'un İlk Çizimleri

CARMEDYA - Hyundai, Yeni i10'un tasarımını gözler önüne seren ilk çizimi geçtiğimiz günlerde paylaştı. Yeni i10, gelecek ay 2019 Frankfurt
Otomobil Fuarı'nda dünya lansmanı gerçekleştirilecek. olan Otomobil, yumuşak yüzeyler ve keskin çizgiler arasındaki kontrastı daha dinamik bir tasarımla vurguluyor. Yeni modelin boyutları, yerini aldığı modele göre artmış durumda.
Yeni i10, geniş ön ızgarası, yeni
farları, tamponu ve aerodinamiği iyileştiren üçgen hava
açıklıklarıyla oldukça sportif bir karaktere sahip. X şeklindeki
yeni C sütunu, aracı tanımlarken, ayrıca bu modelin en önemli
tasarım özelliği olarak da öne çıkıyor. Aracın birçok
noktasında kullanılan bu üçgen tasarım dili, aslında modelin
genişliğini ve dört köşedeki tekerleklerin pozisyonunu da
vurguluyor.
Yeni i10, bir dizi yeni Connected Car
ve güvenlik özelliğine de sahip olacak. Blue Link, Apple
Car Play,
Android Auto, kablosuz akıllı telefon şarjı ve arka görüş
kamerası gibi donanımlar da otomobilde yer alıyor. Bunlara ek
olarak, Yeni i10, kapsamlı güvenlik paketlerinden birine de sahip.
İleri Çarpışma Önleme Yardımı, sadece araç içindekileri
değil aynı zamanda aracın önündeki yayaları tespit etmek için
de ön radar sensörünü kullanıyor. Araç
ayrıca, standart olarak
Sürücü Dikkat Uyarısı ve Şerit Takip Asistanı ile donatılmış.
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