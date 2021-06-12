Yeni İçme Suyu Hattı Döşeniyor - Son Dakika

YENİ İÇME SUYU HATTI DÖŞENİYOR

Bayraktepe ve Bağlarbaşı Mahallesinde içme suyu hattında yaşanabilecek problemlerin önüne geçilebilmesi için Yalova Belediyesi ekipleri tarafından içme suyu hat çalışması yapılıyor. Radar Yolu'nda bulunan 1000'lik depo ile Karatepe mevkii arasında yapılan çalışmalar Terminal Yolu güzergahında devam ediyor. Yapılan yeni içme suyu hattı 2000 bin metre uzunluğunda olup 250 mm çapında boruların döşenmesiyle gerçekleştirilecek.