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Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi? - Son Dakika

Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi?

27.01.2022 13:47
Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi?

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne dair dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Vücuduna yedi kurşunun isabet ettiği ve katillerini tanıdığı öğrenen Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm nedeninin Kıbrıs'ta olan bir yasa dışı futbol bahis işiyle ilgili alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcoğlu, dün gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına gelen kişileri tanıdığı ve öldürüldüğü mekanın kendi restoranı olduğu da ortaya çıktı.

ÇAPRAZ ATEŞ DETAYI

Olay yerinden cinayete dair son dakika bilgilerini paylaşan SuperHaber muhabiri Mevlüt Yüksel, Mahmutyazıcıoğlu'nın iki kişi tarafından çapraz ateşe tutularak öldürüldüğünü belirtti.

Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi?

"Toplam 7 kurşun sıkılan Mahmutyazıcıoğlu'na 4 kurşun isabet ediyor. Yere düşen Mahmutyazıcıoğlu'na saldırganlar tekrar ateş ediyor. Koltuk altına gelen 2 el kurşun Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürüyor. Öldürülmeden önce 'Lütfen kurtarın beni.' diyor. "

3. SALDIRGANIN GİRMESİYLE TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Mahmutyazıcıoğlu'nun gelen kişileri tanıdığı da öğrenilirken görevlilere "İçeriye gönderin" dediği belirtildi. İlk olarak saldırganlardan 2 kişi restorana girerken 3. bir kişinin girmesi ile birlikte tartışma büyüdü ve saldırganlar Mahmutyazıcıoğlu'na ateş etmeye başladı.

"YASA DIŞI BAHİS İŞİYLE İLGİLİ ALACAK VERECEK MESELESİ"

Olayın sebebinin Mahmutyazıcıoğlu'nun karıştığı bir bahis işi olduğu iddia ediliyor. Mevlüt Yüksel,"Bakırköy'de bir gözlük firmasıyla yasa dışı bahis işine girdiği öğrenilen Mahmutyazıcıoğlu'nun merkezi Kıbrıs'ta olan bahis alacak verecek yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Bu yasa dışı bahis işleri nedeniyle Mahmutyazıcıoğlu'nun tehdit edildiği de öğrenildi.Merkezi Kıbrıs'ta olan bir futbol bahis işiyle ilgili alacak verecek meselesi nedeniyle öldürüldü." ifadelerini kullandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni iddia: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nedeni yasa dışı bahis mi? - Son Dakika
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