Son Dakika Haberleri: Yeni İl Genel Meclisi Valin Akın'ı Ziyaret Ederek İstişare Toplantısı Yaptı

Yeni İl Genel Meclisi Valin Akın'ı Ziyaret Ederek İstişare Toplantısı Yaptı

1 saat önce

Mahalli İdareler Seçimleri sonrası yeni oluşan İl Genel Meclisi, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

Yeni İl Genel Meclisi Valin Akın'ı Ziyaret Ederek İstişare Toplantısı Yaptı, System.String[]
Mahalli İdareler Seçimleri sonrası yeni oluşan İl Genel Meclisi, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

Oy çokluğu ile seçilerek göreve başlayan İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, İl Genel Meclis Üyeleri ile Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette konuşan Vali Akın, ortak paydamız olan Kırşehir'de İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte hareket ederek önemli hizmetler yürüteceklerini söyledi.

Kırşehir'in gelişip büyümesinde meclis üyelerinin büyük katkılarının olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "31 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz seçim sonucunda vatandaşlarımızın takdiri ve teveccühü ile sizler yeni İl Genel Meclis Üyeleri olarak seçildiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, sizlerin katkıları ve destekleri ile İl Özel İdaremizin sorumluluk sahasında yürüttüğü hizmetleri daha da yukarılara çıkararak, daha da artırarak ilimizi bulunduğu noktadan daha ileri seviyelere taşıyacağız."dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi ise Kırşehir'in gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, birlikte hareket ederek önemli hizmetlerde bulunacaklarını ifade etti. Toplantı tanışma sonrası istişare ile sürdü. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:14 Kaynak: İHA
Kırşehir, Güncel
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