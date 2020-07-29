"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yakın bir zaman önce Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini göz önünde yaşayan ve sık sık paylaşımlar yapan Boluğur, son olarak yatakta çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Şimdilerde sevgilisiyle Çeşme Alaçatı'da tatil yapan Boluğur, kaldığı otel odasında yatakta mayosuyla poz verdi. Oyuncu makyajsız ve dağınık halde çektirdiği fotoğrafını "Bırak dağınık kalsın" notuyla 3.7 milyon takipçisinin olduğu Instagram'dan paylaştı. Boluğur'un paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren oyuncu, sevgilisi Burak Dayı ile olan bir fotoğrafını "Kumralım" notuyla paylaşmıştı.