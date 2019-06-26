Son Dakika Haberleri: Yeni İmza Gonzalo Maroni ile Özel Röportaj
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Yeni İmza Gonzalo Maroni ile Özel Röportaj

30 dakika önce

Gonzalo Maroni, Club Atlético Boca Juniors'dan Sampdoria'ya katıldı. Maroni, Arjantin için 20 yaş altı seviyede 14 kez kapatıldı. Maroni, Copa América turnuvası konusundaki öngörüsünü ve Serie A'da oynama heyecanını tartışıyor.

Gonzalo Maroni, Club Atlético Boca Juniors'dan Sampdoria'ya katıldı. Maroni, Arjantin için 20 yaş altı seviyede 14 kez kapatıldı. Maroni, Copa América turnuvası konusundaki öngörüsünü ve Serie A'da oynama heyecanını tartışıyor.
Yeni İmza Gonzalo Maroni ile Özel Röportaj
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
Arjantin, Sampdoria, Boca Juniors, Spor
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