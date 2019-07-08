Yeni İmza Stefano Dens, Sezonu Umutluyor
1 saat önce
Yeni Bolonya'nın imzası Stefano Denswill, Club Brugge'ye katıldıktan sonra kulübün Avrupa futbolu kazanmasına yardım etmeyi umduğundan sezondaki tutkularından bahsediyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:05
Yeni Bolonya'nın imzası Stefano Denswill, Club Brugge
'ye katıldıktan sonra kulübün Avrupa
futbolu kazanmasına yardım etmeyi umduğundan sezondaki tutkularından bahsediyor.
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