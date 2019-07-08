Son Dakika Haberleri: Yeni İmza Stefano Dens, Sezonu Umutluyor
Son Dakika Spor Haber

Yeni İmza Stefano Dens, Sezonu Umutluyor

1 saat önce

Yeni Bolonya'nın imzası Stefano Denswill, Club Brugge'ye katıldıktan sonra kulübün Avrupa futbolu kazanmasına yardım etmeyi umduğundan sezondaki tutkularından bahsediyor.

Yeni Bolonya'nın imzası Stefano Denswill, Club Brugge'ye katıldıktan sonra kulübün Avrupa futbolu kazanmasına yardım etmeyi umduğundan sezondaki tutkularından bahsediyor.
Yeni İmza Stefano Dens, Sezonu Umutluyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:05 
Club Brugge, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gören inanamadı! Halatsız şekilde ülkenin en yüksek binasına tırmandı Cengiz Ünder'in ekibi Roma, Abdülkadir Ömür'ü istiyor Alanyaspor, Yacine Bammou'yu transfer etti Son Dakika! Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 19:59:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni İmza Stefano Dens, Sezonu Umutluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]