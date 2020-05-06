Yeni infaz düzenlemesi AYM'de - Son Dakika

Yeni infaz düzenlemesi AYM'de

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında CHP'nin yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini yaptı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki toplantı, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında üyelerin video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacakken, yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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