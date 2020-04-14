Yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Yeni... - Son Dakika
Yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni...
6 saat önce
Yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi.
Yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi. - İSTANBUL
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
14.04.2020 22:29:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni... - Son Dakika