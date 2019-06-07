Yeni inşaatlar azalıyor, konutta stoklar 3 yılda erir

Yeni konut inşaatı ruhsatı azalınca, 1 milyon 800 bin adet civarındaki konut stokunun üç yılda eriyeceği öngörüldü.

Yeni konut inşaatı ruhsatı azalınca, 1 milyon 800 bin adet civarındaki konut stokunun üç yılda eriyeceği öngörüldü.

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