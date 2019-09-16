Apple'ın yeni telefonu gerçekten bu kadar suistimale – işkenceye dayanabilir mi?

Apple'ın yeni iPhone modelleri ön siparişle satışa sunuldu. Ancak daha şimdiden yeni modele işkence yapılmaya başlandı. Üstelik bunu yapanda kendisi.



Apple iPhone 11 Pro için iki yeni reklam yayınladı ve her iki video da aslında bir akıllı telefona yapılmaması gereken ne varsa yapıyor. Yeni iPhone 11 Pro bu kadar işkenceye dayanabilir mi?



https://www.teknotalk.com/wp-content/uploads/2019/09/iphone.mp4

Aşağıdaki ilk reklam, iPhone 11 Pro'nun yalnızda yüksek hızda bir rüzgar tünelinde, günlük nesnelere karşı olan dayanıklılığını gösteriyor. Bunlar arasında çocuk oyuncakları, yiyecekler ancak marul gibi ona aslında zarar veremeyecek ürünler de zenginlik olsun diye konmuş gibi.



Yeni iPhone 11 Pro rüzgar tünelinde bu kadar işkenceye dayanabilir mi?

Tabi daha sonra işler biraz zorlaştırılıyor, buz parçaları ve saç fırçaları vs. tüm bunlardan çizik almadan kurtulması zor mu?



İkinci reklam ise üç lensli kamera sisteminin neler yapabileceğine odaklanmış. Bir rüzgar tünelinde uzun tüylü bir köpeğe odaklanıyor.



Bu reklam, iPhone 11 Pro'nun çeşitli lensleri (telefoto, standart, ultra geniş açı) arasındaki farklar hakkında izleyicileri eğitmek için iyi bir iş çıkarıyor.

Ancak en dikkat çekici sonuçlar Apple'ın etkinlikte gösterdiğinden daha iyi görünen Gece Modu sonuçları…



Apple 11 Pro ön siparişle satışları başladı ve 20 Eylül'den itibaren de mağazalarında satışta olacak.