Son Dakika Haberleri: Yeni iPhone 11 Pro rüzgar tünelinde bu kadar işkenceye dayanabilir mi?
Son Dakika Teknoloji Haber

Yeni iPhone 11 Pro rüzgar tünelinde bu kadar işkenceye dayanabilir mi?

40 dakika önce

Apple'ın yeni telefonu gerçekten bu kadar suistimale – işkenceye dayanabilir mi? Apple'ın yeni iPhone modelleri ön siparişle satışa sunuldu.

Yeni iPhone 11 Pro rüzgar tünelinde bu kadar işkenceye dayanabilir mi?, System.String[]

Apple'ın yeni telefonu gerçekten bu kadar suistimale – işkenceye dayanabilir mi?

Apple'ın yeni iPhone modelleri ön siparişle satışa sunuldu. Ancak daha şimdiden yeni modele işkence yapılmaya başlandı. Üstelik bunu yapanda kendisi.


Apple iPhone 11 Pro için iki yeni reklam yayınladı ve her iki video da aslında bir akıllı telefona yapılmaması gereken ne varsa yapıyor. Yeni iPhone 11 Pro bu kadar işkenceye dayanabilir mi?


https://www.teknotalk.com/wp-content/uploads/2019/09/iphone.mp4

Aşağıdaki ilk reklam, iPhone 11 Pro'nun yalnızda yüksek hızda bir rüzgar tünelinde, günlük nesnelere karşı olan dayanıklılığını gösteriyor. Bunlar arasında çocuk oyuncakları, yiyecekler ancak marul gibi ona aslında zarar veremeyecek ürünler de zenginlik olsun diye konmuş gibi.


Yeni iPhone 11 Pro rüzgar tünelinde bu kadar işkenceye dayanabilir mi?

Tabi daha sonra işler biraz zorlaştırılıyor, buz parçaları ve saç fırçaları vs. tüm bunlardan çizik almadan kurtulması zor mu?


İkinci reklam ise üç lensli kamera sisteminin neler yapabileceğine odaklanmış. Bir rüzgar tünelinde uzun tüylü bir köpeğe odaklanıyor.


Bu reklam, iPhone 11 Pro'nun çeşitli lensleri (telefoto, standart, ultra geniş açı) arasındaki farklar hakkında izleyicileri eğitmek için iyi bir iş çıkarıyor.

Ancak en dikkat çekici sonuçlar Apple'ın etkinlikte gösterdiğinden daha iyi görünen Gece Modu sonuçları…


Apple 11 Pro ön siparişle satışları başladı ve 20 Eylül'den itibaren de mağazalarında satışta olacak.

Apple, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:40 Kaynak: Teknotalk.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı ile telefonda görüştü
Bir şahsın tarafları ayırmak isterken; hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Tarafları ayırmak isteyen deniz'in öldüğü kavga kamerada Taksici, aynasını kıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü! Olay anı kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 04:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni iPhone 11 Pro rüzgar tünelinde bu kadar işkenceye dayanabilir mi?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]