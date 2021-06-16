Üye Girişi
Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak - Son Dakika

Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak

16.06.2021 17:19

Apple'ın 2021 eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone modelinin fiyatı ve renkleri sızdırıldı dijital ortamlara sızdırıldı. İddialara göre, yeni seride en ucuz telefon olan iPhone 13 Mini 64 GB 700 dolar, en pahalı telefon iPhone 13 Pro Max 1 TB ise 1600 dolar olacak. Yeni iPhone'ların rengi ise mat siyah, pembe, turuncu, bronz ve mor olacak.

Apple'a yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı. Yeni iPhone serisi; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.

Mini ve temel sürümün her biri 4 GB RAM ve 64, 128 ve 256 GB flash bellek alacak. Pro ve Pro Max amiral gemisi akıllı telefonlar 6 GB RAM ile donatılacak ve 128, 256, 512 GB ve hatta 1 TB flash belleğe sahip versiyonlarda sunulacak.

KAMERA ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığı haberine göre, yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak. Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının yüzde 40 daha fazla olacağını söylediği belirtildi. Ayrıca ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Ayrıca Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullanacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.

Cihazların fiyatlarının ise şu şekilde olacağı belirtiliyor:

iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

iPhone 13 64 GB = 800 dolar

iPhone 13 128 GB = 850 dolar

iPhone 13 256 GB = 950 dolar

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

RENKLERİ NASIL OLACAK?

Kaynaklara göre Pro ve Pro Max modellerinde mat siyah seçeneği sunulacak. Ortaya atılan diğer iddialara göre ise pembe, turuncu, bronz ve mor renklerde yeni iPhone'lar görmek mümkün olacak.

Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak

Apple, dolar, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu 17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu Pazartesi günü bir araya gelecek Kabine öncesi Bilim Kurulu toplandı 17:31 Pazartesi günü bir araya gelecek Kabine öncesi Bilim Kurulu toplandı Telsizle polisi döven saldırganın savunması yok artık dedirtti: Olayları hatırlamıyorum 17:07 Telsizle polisi döven saldırganın savunması yok artık dedirtti: Olayları hatırlamıyorum
Market zinciri Migros, medya işine el attı 17:00 Market zinciri Migros, medya işine el attı Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı 16:53 Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı Yangın yürekleri ağıza getirdi! Mahsur kalan çocuklar boruya tırmanılarak kurtarıldı 16:32 Yangın yürekleri ağıza getirdi! Mahsur kalan çocuklar boruya tırmanılarak kurtarıldı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü 16:11 Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü Azerbaycanlı SOCAR, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaza talip oldu 16:02 Azerbaycanlı SOCAR, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği gaza talip oldu

Son Dakika Haberleri
17:43 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu
17:38 İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyamıştı! İşte o firmanın faaliyetleri durduruldu
17:25 Aliyev kendini tutamayıp oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan alkış tuttu!
17:19 Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak
17:15 Bu akşam Bakü'de heyecan tavan! İşte Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki muhtemel ilk 11'i
17:11 Belçika'dan ilginç istihdam! İş arayanlara "Youtuber olma" kursu verilecek
17:07 Telsizle polisi döven saldırganın savunması yok artık dedirtti: Olayları hatırlamıyorum
16:59 Market zinciri Migros, medya işine el attı
16:52 Aşkları gözlerinden okunuyordu! Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar'dan şaşırtan boşanma kararı
16:46 Altın gerilemeye devam ediyor! Kilogramı 507 bin liraya düştü
Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Galler karşısındaki ilk 11'i belli oldu         
17:43
Polisin Polisin "dur" ihtarına uymayan maganda, yakalanınca "Ehliyetim yok" dedi         
17:32
Aliyev kendini tutamayıp oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan alkış tuttu! Aliyev kendini tutamayıp oynadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan alkış tuttu!         
17:26
Son anket sonuçlarında büyük sürpriz! MHP barajı geçti, HDP baraj altı kaldı Son anket sonuçlarında büyük sürpriz! MHP barajı geçti, HDP baraj altı kaldı         
17:04
20 gün önce kaybolmuştu! Cansız bedeni beton kaplı kuyuda bulundu 20 gün önce kaybolmuştu! Cansız bedeni beton kaplı kuyuda bulundu         
16:56
Otomotiv lideri Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı Otomotiv lideri Tofaş, çalışanlarını iş yerinde aşılamaya başladı         
16:37
Duygu Delen davası görüldü! Cinayetin çözümü için psikolojik otopsi önerisi Duygu Delen davası görüldü! Cinayetin çözümü için psikolojik otopsi önerisi         
16:18
Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazo krizi! CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazo krizi! CHP'li Tanal, konuyu Meclis gündemine taşıdı         
16:07
CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti CHP'li Özgür Özel, gözyaşlarına boğuldu! Soma davasında verilen karara isyan etti         
15:47
Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti Defne Samyeli tatil sezonunu açtı! Arka arkaya paylaştığı bikini ve mayolu pozları sosyal medyada dikkat çekti         
15:43
Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak         
15:12
13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor 13 bin yıllık geçmişi var! Kavılca buğdayı kadın girişimcinin emeğiyle üretiliyor         
15:03
Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi Dünya bu zirveye kilitlendi! ABD Başkanı Biden ve Putin görüşme öncesi poz verdi         
14:44
Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak Bir günde 224 kişiye aşı yapan sağlık çalışanının fotoğrafını Bakan Koca paylaştı: Bu fedakarlık unutulmayacak         
14:23
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 17:54:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Iphone 13'ün fiyatı ve renkleri sızdırıldı! En ucuzu 700, en pahalısı 1600 dolar oalcak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement