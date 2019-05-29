Yeni iPhone'lar Bluetooth üzerinden iki farklı cihaza ses gönderebilir

Yeni iPhone'lar Bluetooth üzerinden iki farklı cihaza ses gönderebilir iPhone dual bluetooth audio özelliği ile iki farklı cihaza ses gönderilmesi mümkün olacak.

Yeni iPhone'lar Bluetooth üzerinden iki farklı cihaza ses gönderebilir





iPhone dual bluetooth audio özelliği ile iki farklı cihaza ses gönderilmesi mümkün olacak. Yaklaşan yeni iPhonelar için ortaya atılan en önemli iddialardan birisi. Bluetooth üzerinden iki farklı cihaza ses gönderilmesi…



Mac Otakara'nın haberine göre, bir iPhone'u bir Bluetooh cihazına şu anda bağlayabilirsiniz ancak iki farklı cihaza bağlamanız mümkün değil.



Bu yeni işlevsellik ile iki iPhone kullanıcısı iki AirPods kulaklığı kullanarak aynı müziği dinleyebilecek!

Yada bir çift kulaklığa ses gönderilirken, bir aracın ses sistemine GPS yönlendirmesi ile ilgili bilgileri gönderebilecek.



Söz konusu özellik iPhone kullanıcıları için kulağa hoş gelse de aslında tamamen yeni bir şey değil. Bluetooth 5.0'ı destekleyen Samsung telefonların zaten "Dual Audio" özelliği bulunuyor.



Ne yazık ki, Mac Otakara, hangi iPhone'ların bu işlevi alabileceğini net olarak söylemiyor. Bluetooth 5.0 desteğinin, iPhone XS, iPhone X ve iPhone 8 gibi eski modellerinde de bulunduğunu düşünürseniz; Apple'ın bu yeni işlevselliği kullanarak hem eski hem Yeni iPhone'lar Bluetooth üzerinden iki farklı cihaza ses gönderebilir.



Eylül ayında sunulması beklenen 3 yeni iPhone konusundaki diğer söylentileri hatırlayacak olursak; 5.8 inç ve 6.5 inçlik OLED ekranlı model, 6.1 inçlik ise LCD ekranlı bir modelin gelmesi bekleniyor. Üçlü kamera seti, daha büyük piller ve ters kablosuz şarj özelliği beklenen diğer özellikler arasında.



Mashable



iPhone Dual Bluetooth Audio Özelliği Yeni iPhone Modellerinde Olabilir

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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