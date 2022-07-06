Yeni iPhone modelleri su altında kullanılabilecek!

Telefonların belki de en büyük düşmanı su. Son dönemde suya karşı dayanıklı telefonlar yapılsa da çoğu cihaz yoğun suya karşı çaresiz kalıyor. Bu konu üzerinde çalışmalarını yürüten Apple, su altında veya yoğun yağmurda iPhone modellerinin kullanımına olanak sağlayacak yeni bir patent aldı.

Apple su altında kullanımı geliştirmek için fazla mesai harcıyor

Apple'ın temel amacı, böyle bir senaryoda ekranın dokunma hassasiyetini korumak. Buna göre akıllı telefon ekranının su altında olsa bile dokunma hareketlerini doğru bir şekilde okuması hedefleniyor. Şirket bunun için ise çeşitli yöntemlere başvurmuş durumda.

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Bunlardan ilki olarak Apple yeni patenti ile ekrana uygulanan kuvveti algılayan sensörleri geri getirebilir. Apple bu sayede telefonun parmak basıncı ile sudan gelen dokunma bildirimlerini ayırt etmesini planlıyor. Şirket bu sensörün devreye girmesi için ise bir ambiyans sensörü kullanabilir. Bu sayede su altında olduğunu anlayan telefon, ekran girdilerini farklı şekilde yorumlayabilecek.

Aynı zamanda bu basınç sensörleri telefonun su altına alınması durumunu da algılayabilir. Telefonun kamerası da yine su altındaki aktivitelerin belirlenmesinde rol oynayabilir. Patent başvurusu, "yanlış dokunma" ve "gerçek dokunma" arasında ayrım yapmak için bir kapasitör sistemi kullanma fikrini ortaya koyuyor.

Patent, dokunma hassasiyetini geliştirmenin yanı sıra, kullanıcıların bir cihazı su altında kullanmasını kolaylaştırmak için belirli ayarlara da işaret ediyor. Bunlar arasında en sık kullanılan uygulamaların simgelerinin büyütülmesi de bulunuyor. Aynı zamanda bazı uygulama arayüzleri de basitleştirilebilir.

Bunların yanı sıra cihaz suya girdiğinde veya yoğun yağmurlu ortamlar algılandığında ekranda birkaç özel kısayol tuşunun belirmesi de patentin içeriği arasında. Böylece normal dokunmatik girişin yetersiz olabileceği durumlarda, özelleştirilebilir kısayol tuşları sayesinde kullanıcıların telefon kullanma deneyiminin olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.

Apple'ın patent başvurusu kulağa oldukça etkileyici geliyor. Ancak henüz bu özelliklerin ne zaman iPhone modellerinde sunulacağı ise belirsiz. Peki siz iPhone telefonunuzu su altında kullanmak ister misiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.