Yeni iPod Touch 2019, A10 işlemcili 256GB Depolama Alanı

Apple Yeni iPod Touch'ı Piyasaya Sürdü Yeni iPod Touch 2019, A10 işlemcili 256GB Depolama Alanı.Apple bana göre ilk göz ağrılarından birisi olan iPod Touch'ı tamamen unutmadı.

Apple Yeni iPod Touch'ı Piyasaya Sürdü





Yeni iPod Touch 2019, A10 işlemcili 256GB Depolama Alanı.



Apple bana göre ilk göz ağrılarından birisi olan iPod Touch'ı tamamen unutmadı. Teknoloji devi salı günü, Apple'ın A10 Fusion çipinin yanı sıra artırılmış gerçeklik (AR) ve Grup FaceTime desteğiyle cihazın yeni bir versiyonunu duyurdu.



Bu değişiklikle Apple'ın taşınabilir müzik çaları 2015 yılından beri ilk defa ihtiyaç duyduğu güncellemeri almış oldu.



Bu güncellemede önemli bir değişiklik ise 256GB saklama alanına sahip modelinde seçenekler arasına eklenmiş olması.



"Önemli değişiklik: Tüketiciler artık 256 GB saklama alanına sahip bir iPod touch seçebilir – bu büyük müzik koleksiyonuna sahip kullanıcılar için oldukça önemli"



Cihazın tasarımı önceki nesil, ana sayfa düğmesi, çerçeveler ve diğerlerinden farklı görünmüyor. Teknik özelliklerin geri kalanına bakacak olursak; 4 inçlik bir Retina Ekran, 8 megapiksellik arka kamera ve 1.2 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor.



Apple Arcade Desteği sunacak





Bir başka özelliği ise Apple'ın yeni oyun platformu Apple Arcade, bu sonbaharda kullanıma sunulacak ve Apple iPod Touch 2019 bu desteği sunacak. Oyun abonelik hizmetinden tüm yeni iPod sahipleri faydalanacak.



Yeni iPod Touch 2019 Fiyatları Nasıl?



iPod Touch 2019 32GB 199$

iPod Touch 2019 128GB 299$

iPod Touch 2019 256GB 399$



Burada dikkate ederseniz 64GB'lık seçenek bulunmuyor!



Yeni iPod Touch 2019 Renkleri





Altı renk: Space Grey, Altın, Gümüş, Pembe, Mavi ve (Product) Kırmızı.



Fiyatı pahalı gelebilir tabi, hatırlatmakta fayda var. A10 Fusion işlemcili bir iPhone 7 449 dolar. Bu telefon iPod touch ile benzer bir tasarıma sahip ancak daha büyük, 4,7 inç ekran, çok daha iyi kameralar, bir parmak izi sensörü (Home (Ana Sayfa) düğmesi) ve su geçirmezlik özelliklerine sahip.



Yeni iPod Touch şu anda Apple.com üzerinden satışta. satışa sunulduğu diğer ülkeler ise; Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, BAE, İngiltere ve ABD.



Türkiye de satışa sunuldu.



Yeni iPod Touch 2019 Türkiye Satış Fiyatı ise;



iPod Touch 2019 32GB Fiyatı 1599 TL,

iPod Touch 2019 128GB Fiyatı 2499 TL,

iPod Touch 2019 256GB Fiyatı 3399 TL.



Apple Türkiye iPod Touch Sayfası

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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