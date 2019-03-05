Son Dakika Haberleri: Yeni iş kuran gençlere destek

Yeni iş kuran gençlere destek

1 saat önce

Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca, elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakma imkanı tanınırken, sigorta prim teşviki de veriliyor.

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Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca, elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakma imkanı tanınırken, sigorta prim teşviki de veriliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:40 

Sigorta, Ekonomi
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