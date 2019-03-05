Yeni iş kuran gençlere destek
1 saat önce
Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca, elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakma imkanı tanınırken, sigorta prim teşviki de veriliyor.
Yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca, elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakma imkanı tanınırken, sigorta prim
teşviki de veriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:40
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