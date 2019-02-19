Yeni işe alınan sigortalıya üç aylık destek
47 dakika önce
1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle destek sağlanacak.
1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle destek sağlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:45
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