Son Dakika Haberleri: Yeni işe alınan sigortalıya üç aylık destek

Yeni işe alınan sigortalıya üç aylık destek

47 dakika önce

1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle destek sağlanacak.

Yeni işe alınan sigortalıya üç aylık destek, System.String[]
1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle destek sağlanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:45 

Ekonomi
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