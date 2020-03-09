Yeni işe başlayan halk otobüsü sürücüsü çatışmada yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeni işe başlayan halk otobüsü sürücüsü çatışmada yaralandı - Son Dakika

Yeni işe başlayan halk otobüsü sürücüsü çatışmada yaralandı

6 saat önce

- Yeni işe başlayan halk otobüsü sürücüsü çatışmada yaralandı Evinin önünde pompalı tüfekle vurulan sürücü tedavi altına alındı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yeni işe başlayan özel halk otobüsü sürücüsü, direksiyon başında alacaklısı tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

- Yeni işe başlayan halk otobüsü sürücüsü çatışmada yaralandı

Evinin önünde pompalı tüfekle vurulan sürücü tedavi altına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yeni işe başlayan özel halk otobüsü sürücüsü, direksiyon başında alacaklısı tarafından pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Olay 19.00 sıralarında Gebze Gaziler Mahallesi 1730 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 J 4300 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü M.A.T., yolcuları bitirdikten sonra evine dönmek için yola çıktı. Birkaç gün önce işe başlayan midibüs sürücüsü M.A.T., aracını yavaşlattığı sırada kendisinden alacağı olan şahsın içinde olduğu bir aracın kendisini takip ettiğini gördü. Aracını park eden M.A.T.'nin evine yürüdüğünü gören şahıs, aracı ile yaklaşarak yanında taşıdığı pompalı tüfekle M.A.T.'ye ateş etti. Koşarak evine giren M.A.T. de evdeki tüfeğini alarak karşılık verdi. Bu sırada ayağından vurulan M.A.T. yaralanarak yere yığılırken saldırgan ise kaçarak gözden kayboldu.

M.A.T.'nin yaralandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.A.T, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çatışma alanında inceleme yaptı. Çatışma alanında bulunan silaha el koyan ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yeni işe başlayan halk otobüsü sürücüsü çatışmada yaralandı

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
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