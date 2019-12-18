Yeni işletmelere sürpriz ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni işletmelere sürpriz ziyaret - Son Dakika

Yeni işletmelere sürpriz ziyaret

6 saat önce

Erzurum'un nüfusu sürekli artan ilçelerinin başında gelen Aziziye'de konutlaşma ve ticari faaliyetler de yoğunlaşma görmek mümkün. İlçedeki ticari işletmelerin sayısında ki artış her kesimi memnun ediyor.

Yeni işletmelere sürpriz ziyaret, System.String[]

Erzurum'un nüfusu sürekli artan ilçelerinin başında gelen Aziziye'de konutlaşma ve ticari faaliyetler de yoğunlaşma görmek mümkün. İlçedeki ticari işletmelerin sayısında ki artış her kesimi memnun ediyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, söz konusu artışın ilçenin cazibesini de artırdığına dikkat çekti. Nüfusu 63 bine yaklaşan Aziziye İlçesi'nde açılışı gerçekleşen ticari işletmeleri sürpriz ziyaretlerde bulunan Başkan Orhan, ticarethanelerin varlıklarını sürdürmesi için yerel yönetimler olarak desteklerinin süreceğini söyledi. Yeni işletmelerin taleplerinin ivedilikle çözümü için çaba gösterdiklerini dile getiren Başkan Orhan, esnafa bakış açısı olarak çok farklı bir yönetim anlayışı sergilediklerini ifade ederek "Bize göre küçük esnaf biterse ülke biter. Bunun olmaması için Aziziye' de ki esnafla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Belediye meclisimizde mutlaka bir veya iki esnaf temsilcisi arkadaşımızı meclis üyesi olarak yazıyoruz. Esnafın güçlü olması için öncelikle söz hakkının bulunması gerekiyor." dedi.


ESNAFA DESTEK EKONOMİYE DESTEKTİR


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak esnafa yönelik desteklerinin de altını çizdi. "Esnafa destek, ekonomiye destektir" diyen Başkan Orhan, esnafın bir kentin can damarı olduğunu söyleyerek, "Bugün yeni iş yerlerini açan esnaf arkadaşlarımıza ruhsatlarını verdik. Esnaf arkadaşlarımızın ahilik kavramını benimsemelerini, mahallesinde güvenilir bir kişi olmalarını, güler yüzle komşulara hizmet etme gerekliliklerini hatırlattık. Bizler neler yapabiliriz, nasıl katkı sunabiliriz diye sohbet ettik. Aziziye'de yeni iş yerlerinin açılması hepimizin yüzünü güldürüyor. Esnafımız başımızın tacı. Esnaf bir kentin can damarlarıdır." diye konuştu. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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