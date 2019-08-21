Son Dakika Haberleri: Yeni James Bond filminin adı belli oldu
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Yeni James Bond filminin adı belli oldu

23 dakika önce

Serinin bu yeni halkasının adı şimdiye kadar açıklanmamıştı.

Yeni James Bond filminin adı belli oldu, System.String[]

Serinin bu yeni halkasının adı şimdiye kadar açıklanmamıştı.


Bu film de 2015 tarihli Spectre'de olduğu gibi adını, Ian Fleming'in ya da başka yazarların kaleme aldığı Bond romanlarından ya da kısa hikayelerinden almadı. Filmin senaryosu da tamamen orijinal.


Christoph Waltz, Ben Whishaw, Naomie Harris ve Ralph Fiennes'in yine kadroda yer aldığı filmin yeni kötü karakteri Oscar'lı oyuncu Rami Malek oldu. True Detective ve Beasts of No Nation gibi yapımlarla tanınan Cary Fukunaga'nın yönetmenliğini üstlendiği No Time To Die filminin çekimleri Jamaika ve Londra'da yapıldı.

Ian Fleming, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:21 
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