Son Dakika Haberleri: Yeni Jandarma Komutanı göreve başladı
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Yeni Jandarma Komutanı göreve başladı

1 saat önce

Şırnak'tan, Manisa'ya atanan Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Yeni Jandarma Komutanı göreve başladı, System.String[]

Şırnak'tan, Manisa'ya atanan Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.


Şırnak İl Jandarma Komutanı iken Manisa İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek görevine başladı.


Vali Ahmet Deniz, Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi. - MANİSA

Selçuk Yıldırım, Jandarma, Şırnak, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
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