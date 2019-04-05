Yeni Kahramanlar İkinci Sezonda Oyuna Katılıyor

Knights Chronicle'a 2 yeni kahraman Tyrione ve Pierina geldi

Oyuncular bugünden itibaren Knights Chronicle'ın bir Kadim Irk olan Dryan'lar hakkındaki yeni hikaye ile gelen iki kahraman Tyrione ve Pierina'yı inceyebilir. Oyunda büyük hayran kitlesine sahip Damian (Beyaz Şövalyeler'in lideri) ve Ashley (Kara Şövalyeler'in lideri) de Kudretlendirme ile istatistiklerini yükseltebilir ve Kudretlendirme maksimum seviyeye ulaşınca ek bir pasif yetenek kazanabilirler. Kudretlendirme ile ayrıca Damian ve Ashley'nin görünümleri de değişiyor.

Yeni görevler geliyor

Oyuna Pierina'nın Zor Zindan'ı için Kıyamet Seviyesi ekleniyor. Oyuncular SRR kahraman Pierina'nın özel Zor Zindan'ında yeni Kıyamet zorluk seviyesini, iki hafta boyunca gerekenin yarısı kadar enerji miktarıyla deneyecek. Ayrıca Epik Görev 'Meril' Güncellemesi tamamlandığında oyunculara Meril için SRR Kostüm verebilecek şekilde güncellendi. Yel Değirmeni Güncellemesi sayesinde ise oyuncuların kullanmadığı SSR kahramanları sonucu rastgele olacak şekilde başka SSR kahramana dönüştürebilecek.

Kutlama etkinliğini kaçırmayın

Knights Chronicle güncellemesini kutlamak için çeşitli fırsatlar hazırlandı. Oyuncular sadece oyuna giriş yaparak Maks. Seviye ?6 Damian ve 5 taneye kadar SSR kahraman kazanabilir.

Knights Chronicle klasik tur tabanlı RPG oynanışı, Japon animelerden esinlenmiş bir tema ve konsol ile PC standartlarında bir hikaye içeriği sunmaktadır. Oyun aynı zamanda zindanlarda gerçek zamanlı 5 kişilik grupla oynayabilmeyi, inanılmaz 3D animasyonlu yetenekleri ile harika ve detaylı görseller ve seçebileceğiniz 100'den fazla kahraman gibi öne çıkan özelliklere sahip.