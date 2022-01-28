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Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yangın - Son Dakika

Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yangın

28.01.2022 17:23
Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yangın

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, öğleden sonra Fırat Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde hizmet veren Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin arşiv odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arşiv odasında elektrikli sobanın koltuğa devrilmesi ile çıkan yangın hem odadaki koltuklara hem de masalara sıçradı. Yangını fark eden kooperatifteki görevliler bir taraftan yangına müdahale ederken öte yandan da itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Kahta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek faciayı önledi. - ADIYAMAN

Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yangın
Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yangın

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Esnaf ve Sanatkarlar, Adıyaman, Yangın, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde yangın - Son Dakika
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