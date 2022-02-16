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Yeni kalbiyle yeniden sahalarda - Son Dakika

Yeni kalbiyle yeniden sahalarda

16.02.2022 11:21
Yeni kalbiyle yeniden sahalarda

MANİSA'da, kalp yetmezliği nedeniyle destek cihazı takılan ardından gelen bağışla yaşama tutunan Ebul Muhsin Garip (62), yeşil saha tutkusundan vazgeçmedi.

MANİSA'da, kalp yetmezliği nedeniyle destek cihazı takılan ardından gelen bağışla yaşama tutunan Ebul Muhsin Garip (62), yeşil saha tutkusundan vazgeçmedi. Stresli ve yorucu olmasına rağmen dezavantajlı semtte kurduğu futbol takımıyla yüzlerce öğrenciye antrenörlük yapan Garip, "Bu gençlerin sevgisi beni ayakta tuttu" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Horozköy spor'un kurucu başkanı ve aynı zamanda altyapı antrenörü 6 çocuk babası Ebul Muhsin Garip, 2015 yılında kalp krizi geçirdi. Kalbine stent takıldıktan sonra baypas ameliyatı olan Garip'in rahatsızlığı, taburcu olduktan sonra da zamanla ilerledi. Akciğeri su toplayan Garip, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Kalbi yetersiz kalan Garip'e kalp destek cihazı takıldı. Hayati tehlikesi nedeniyle organ bağışı listesine alındı. Bu sırada kazada hayatını kaybeden bir gencin ailesinin bağışladığı kalp ile hayata tutunan Garip, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara verdi. 4 yıl boyunca yeşil saha özlemi çeken Garip, futbol tutkusunun önüne geçemedi. Garip, stresli ve yorucu olmasına rağmen çok sevdiği yeşil sahalarda yüzlerce öğrenciye antrenörlük yaparak, Türk futboluna da oyuncu yetiştiriyor.

'BU SEMTTE BİR EKSİKLİK OLDUĞUNU FARK ETTİM'Futbola olan ilgisinin küçük sanayi sitesinde büfe işlettiği sırada Sanayispor'un yönetimine girerek başladığını belirten Garip, "Manisa'da küçük sanayi sitesinde esnaflık yapıyordum. O zamanlar Sanayispor'a üye oldum. Bu semte yerleştiğim zaman da bu semtte bir eksiklik olduğunu fark ettim. Bu semtte bir potansiyelin olduğunu ama gençliğe bu tür faaliyetler için uygun bir ortam olmadığını gördüm. Mahalle muhtarı ve birkaç esnaf arkadaş ile bir araya gelerek bir spor kulübü kurduk. Kulübün hem kurucusu hem de alt yapı sorumlusuyum" ifadelerini kullandı.'SPORUN HEYECANIYLA KALP NAKLİ OLDUĞUMU UNUTUYORUM'Spor yaparken çok heyecanlandığını hatta kalp nakli olduğunu unuttuğunu dile getiren Garip, "2015 yılında kalp krizi geçirdim. Yanlış tedavi sonrasında hastalığım ilerledi. Bir mucize yaşadım ve bu gençlerin sevgisi beni ayakta tuttu. Kalp destek cihazına bağlandım. Kalbimi çanta gibi yanımda taşıyordum. Allah bana bir şans verdi. Kaza geçiren bir gencin ailesinin organlarını bağışlaması sonucu, kalbinin de bana uymasıyla hayata tutundum. Sporun verdiği heyecanla kalp nakli olduğumu unutuyorum. Ayrıca tamamen manevi olarak buradayım. Amacım Manisa ve ülkemiz için iyi gençler ve başarılı sporcular yetiştirmek. Fransa'nın Montpellier takımının alt yapısına bir oyuncu gönderdim. Manisa'daki profesyonel takımlara oyuncu verdim. Şu anda Menemenspor'un takibinde olan sporcum var. Allah güç verdiği müddetçe devam edeceğim" diye konuştu.

Yeni kalbiyle yeniden sahalarda
Yeni kalbiyle yeniden sahalarda
Yeni kalbiyle yeniden sahalarda
Yeni kalbiyle yeniden sahalarda
Yeni kalbiyle yeniden sahalarda
Yeni kalbiyle yeniden sahalarda
Yeni kalbiyle yeniden sahalarda
Yeni kalbiyle yeniden sahalarda
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Kalp Krizi, Futbol, Manisa, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeni kalbiyle yeniden sahalarda - Son Dakika


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