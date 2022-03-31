Yeni Kaledonya 6.8 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Kaledonya 6.8 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı

31.03.2022 10:37
Yeni Kaledonya 6.8 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda bulunan Yeni Kaledonya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda bulunan Yeni Kaledonya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusundaki Yeni Kaledonya bölgesi 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nin (PTWC) büyüklüğünü ilk olarak 7.2 olarak duyurduğu deprem, yerel saatle 16.44'de meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise, büyüklüğünü 6.8 olarak güncellediği depremin Tadine bölgesine 278 kilometre mesafede meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından 30 santimetreden daha küçük tsunami dalgalarının Fiji, Yeni Kaledonya ve Vanuatu'ya ulaşabileceği konusunda uyarılar yapıldı. Kıyı kesimlerde yaşayan halka güncel bilgileri takip etme ve muhtemel tahliye çağrılarına karşı hazırlıklı olma çağrısında bulunuldu.

Yeni Kaledonya, Fransa'nın Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'nda yer alıyor.

(Burak Ersoy/İHA)

YORUMLAR
500
ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem Yeni Kaledonya açıklarında 7 büyüklüğünde deprem

Tam Gemi Şok Denemeleri, Pasifik Okyanusu, Yeni Kaledonya, Tsunami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Kaledonya 6.8 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Reçel yapmak için yol kenarındaki ağaçtan meyve topluyorlardı! 3 kadının hayatını kaybettiği anın görüntüleri yayınlandı
10:37 Feci kazada TIR'a çarpan otomobil alev aldı! Araçtan çıkamayan sürücü yanarak can verdi
10:36 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklama: Putin Türkiye'ye gelecek!
10:12 Köy evi katliamında yeni detaylar: 4 kişinin öldürüldüğü katliamda, camlar ve duvarlar kana bulanmış!
10:34 Eko İklim Zirvesi'nde TSK'nin geri dönüşümle birlikte milli ekonomiye kazandırdığı ürünler sergileniyor
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
10:13 Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 135,5 arttı
10:04 ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:55:23. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Kaledonya 6.8 ile sallandı, tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement