Macron, Yeni Kaledonya'da 3'üncü bağımsızlık referandumu düzenlenebileceğini söyledi - Son Dakika

Macron, Yeni Kaledonya'da 3'üncü bağımsızlık referandumu düzenlenebileceğini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesine bağlı özerk Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumdan "hayır" çıkmasının ardından üçüncü referandumun düzenlenebileceğini bildirdi.

Macron, Yeni Kaledonya'da 3'üncü bağımsızlık referandumu düzenlenebileceğini söyledi, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesine bağlı özerk Yeni Kaledonya'da bağımsızlık referandumdan "hayır" çıkmasının ardından üçüncü referandumun düzenlenebileceğini bildirdi.

Macron, Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da yapılan referandumda resmi olmayan ilk sonuçların duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Seçmenlerin "çoğunluğunun" Yeni Kaledonya'nın Fransa'ya bağlı kalmasını istemesini, ülkesine güvenin işareti olarak değerlendiren Macron, Fransa'dan bağımsızlık isteyen seçmenlerin sesine de kulak verdiğini söyledi.

Macron, bu referandumun başarılı şekilde gerçeklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bundan sonra üçüncü referandumun düzenlenebileceğini ancak bu kararın Yeni Kaledonya'daki yetkililer tarafından verilmesi gerektiğini ifade eden Macron, yeni referandumun yapılması yönünde kararın çıkması halinde devletin gerekeni yapacağını vurguladı.

Macron, Yeni Kaledonya'da siyasi güçlerin referandumun sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Referandumdan "hayır" çıktı

Yaklaşık 180 bin seçmenin bulunduğu adada yapılan referandumda halka, Yeni Kaledonya'nın egemenliğini kazanarak tam bağımsız olmasını isteyip istemedikleri soruldu.

Fransa Denizaşırı Bölgeler Bakanlığının açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, katılım oranının yüzde 86 civarında olduğu referandumda, 108 bini sayılan oyların yüzde 53'ü bağımsızlığa "hayır" derken, "evet" oylarının oranı yüzde 47'de kaldı.

Resmi dili Fransızca olan adada, bağımsızlığı en fazla yerli halk Kanaklar savunuyor.

Kasım 2018'de düzenlenen bağımsızlık referandumunda, seçmenlerin yüzde 56,7'si bağımsızlığı reddetmişti.

Kanaklar nüfusun yüzde 44'ünü oluşturuyor

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa'dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44'ünü oluşturuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron, Yeni Kaledonya'da 3'üncü bağımsızlık referandumu düzenlenebileceğini söyledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Galatasaray, Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenildi Fatma Şahin, marul vermek istediği maymunun taşlı saldırısına uğradı Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı
5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın         
21:04
Üzerinden traktör geçen şahıs hayatını kaybetti Üzerinden traktör geçen şahıs hayatını kaybetti         
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1429 yeni hasta tespit edildi         
19:17
Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi         
18:04
Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu         
16:56
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti         
11:27
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi         
18:54
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 21:16:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macron, Yeni Kaledonya'da 3'üncü bağımsızlık referandumu düzenlenebileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei