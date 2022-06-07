Yeni kamikaze insansız hava aracı Kargı görücüye çıktı - Son Dakika
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Yeni kamikaze insansız hava aracı Kargı görücüye çıktı

07.06.2022 21:05

Yeni kamikaze insansız hava aracı Kargı, "EFES-2022 Tatbikatı" kapsamında ilk kez sergilendi. Seri üretim için gün sayan Kargı, hava savunma radarlarını zora sokacak ve hedefi bulup başarıyla imha edebilecek.

Lentatek, EFES-2022 Tatbikatı kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA'ları sergiliyor. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kargı Projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor.

KARGI PROJESİ SERİ ÜRETİME YAKLAŞIYOR

Lentatek, tamamladığı altyapı hazırlıklarıyla Kargı'nın seri üretimi için de gün sayıyor. Hava aracı, yer sistemleri, seyrüsefer ve otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile sistem yazılımı aynı zamanda proje yürütücüsü olan Lentatek tarafından hayata geçirilen Kargı Projesi yerli ve milli çözümlerle seri üretime yaklaşıyor.

TAMAMEN YERLİ OLARAK ÜRETİLDİ

Lentatek'in milli ve yerli olarak geliştirdiği hava aracı ve yer sistemleri ile ilk başarılı uçuşunu 2018'de gerçekleştiren Kargı'nın yabancı menşeili bileşenlerini yerlileştirme çalışmaları sonucunda RF arayıcı başlık ve tahrip sistemine ek olarak, uçuş motoru, fırlatma motoru (roket motoru), link sistemi, pervane ve yakıt tankı gibi alt sistemleri de tamamen yerli olarak geliştirildi.

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı EFES-2022 Tatbikatı'nda ortaya çıktı

TÜBİTAK DESTEĞİ İLE GELİŞTİRİLDİ

Kargı Projesi, Lentatek öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TEI iş birliği ile yürütülüyor. Yoğun bir Ar-Ge çalışması sonucunda tasarlanan Kargı, maliyet ve zaman avantajları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacak. Kargı, düşman entegre hava savunmasındaki radarların ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tahrip edilmesi amacıyla TÜBİTAK desteğiyle, yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi.

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı EFES-2022 Tatbikatı'nda ortaya çıktı

HEDEFİ BULUP İMHA EDECEK

Hava aracı, roket motoru sayesinde aynı zamanda saklama kutusu olarak kullanılan kanisterlerden fırlatılıyor. Düşman hava sahasında uzun süre gezinerek, hava savunma radarlarını pasif kalmaya zorlayan hava aracı, üzerindeki RF arayıcı başlık ve tahrip sistemi ile hedefi bulup başarıyla imha edebilecek.

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı EFES-2022 Tatbikatı'nda ortaya çıktı
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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni kamikaze insansız hava aracı Kargı görücüye çıktı - Son Dakika

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