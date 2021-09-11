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Yeni Kangal Kaymakamı Sungun göverine başladı - Son Dakika

Yeni Kangal Kaymakamı Sungun göverine başladı

11.09.2021 16:59
Yeni Kangal Kaymakamı Sungun göverine başladı, System.String[]

Sivas'ın Kangal ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Fatih Sungun görevine başladı.

Sivas'ın Kangal ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Fatih Sungun görevine başladı.

Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Sivas'ın Kangal İlçesine atanan Ahmet Fatih Sungun ilçeye gelerek görevine başladı. Gelir gelmez köy ziyaretlerine başlayan Sungun, devam etmekte olan projeleri, yapılanması gerekenler ve vatandaşların taleplerini yerinde inceleyip dinliyor. Aslan Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Sungur'un ilk ve orta eğimini Sivas'ta aldığı öğrenildi. - SİVAS

Yeni Kangal Kaymakamı Sungun göverine başladı

Ahmet Fatih, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeni Kangal Kaymakamı Sungun göverine başladı - Son Dakika


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