Yeni Kangal Kaymakamı Sungun göverine başladı - Son Dakika

Yeni Kangal Kaymakamı Sungun göverine başladı

Sivas'ın Kangal ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Fatih Sungun görevine başladı.

Sivas'ın Kangal ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Ahmet Fatih Sungun görevine başladı. Son Kaymakamlar Kararnamesi ile Sivas'ın Kangal İlçesine atanan Ahmet Fatih Sungun ilçeye gelerek görevine başladı. Gelir gelmez köy ziyaretlerine başlayan Sungun, devam etmekte olan projeleri, yapılanması gerekenler ve vatandaşların taleplerini yerinde inceleyip dinliyor. Aslan Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Sungur'un ilk ve orta eğimini Sivas'ta aldığı öğrenildi. - SİVAS

Son Dakika

Başkentte sır dolu ölüm! Parkta oturan genç, saldırgan tarafından başından vuruldu

Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, sevenlerinden özür diledi

Erdoğan, Bush'la yaşadığı anısını anlattı: İHA'yı bize 2 günlüğüne verip geri aldılar

Kayıp oyuncak kavgası kötü bitti! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde dövdü

Meksika'da korkunç doğa olayı! Yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada

Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç, ismini vermeden hedef almıştı

Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti