Yeni Karesi Konutları'nın tapu işlemleri Ocak ayında - Son Dakika

BALIKESİR'de yapımı hızla devam eden Yeni Karesi Konutları'nın yaklaşık yüzde 70'inin satışı gerçekleşti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Konutların tapu işlemlerine Ocak ayından itibaren başlanacak" dedi.

Balıkesir'in en büyük toplu konut projesi olma özelliğine sahip olan Yeni Karesi Konutları'nın, 505 dairelik 10 blok konut ve 1 blok ticari alandan oluşan 1. Etap çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık yüzde 70'inin satış işlemi tamamlanan konutlarda, 2+1 dairelerin 209 bin liradan, 3+1 dairelerin ise 265 bin liradan başlayan fiyatlarla satışları devam ediyor.

HAZİRAN AYINDA FİYATLAR ARTACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, " Deprem gerçeği göz önüne alınarak kayalık sağlam zemin üzerine yapılan Yeni Karesi Konutları, Balıkesir'in gelişen yüzü olacak. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için de iyi bir avantaj olan konutlarda satışa başlandığı günden bu yana fiyat artışında bulunulmadı. Her geçen gün daha da değerlenen Yeni Karesi Konutları'nın fiyatlarında önümüzdeki Haziran ayında artış yapılacak" dedi.

OCAK'TA TAPU TESLİM İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

Blokların çatı imalatları, istinat duvarları, asansör kurulumları, dış cephe mantolamaları, PVC çerçevelerin ve camların montajları, cephe korkuluklarının montajı, yağmur suyu iniş borularının montajı işleri titizlikle yürütüldüğünü belirten Başkan Yılmaz, "Daire içi ince işlerin de hızlı bir şekilde devam ettiği konutlarda, inşaat işlerinin yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı. 31 Temmuz 2021 anahtar teslim tarihli konutlar, hızlı giden yapım aşaması dolayısıyla planlanan tarihten önce bitecek. Böylelikle Ocak ayından itibaren tapu teslim işlemlerine başlanabilecek" diye konuştu.