Son Dakika Haberleri: Yeni Kartal Ruiz sağlık kontrolünden geçti
Son Dakika Spor Haber

Yeni Kartal Ruiz sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Beşiktaş ile 3 yıllık mukavele imzalayan Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni Kartal Ruiz sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Beşiktaş ile 3 yıllık mukavele imzalayan Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın Villarreal'den kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Victor Ruiz sağlık taramasından geçti. İstanbul'da özel bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Ruiz, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. İspanyol savunmacının sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL
Villarreal, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Aboubakar için resmi açıklama Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 16:59:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Kartal Ruiz sağlık kontrolünden geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]