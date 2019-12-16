Yeni katı atık transfer istasyonları geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeni katı atık transfer istasyonları geliyor - Son Dakika

Yeni katı atık transfer istasyonları geliyor

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 katı atık istasyonuna yenilerini ekleyecek.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 katı atık istasyonuna yenilerini ekleyecek. Bornova, Kınık ve Ödemiş modern katı atık transfer istasyonları peş peşe hizmete girecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, çöp depolama alanlarını modern transfer istasyonlarına dönüştürüyor. İklime duyarlı kentler sağlamak için yeşil enerji yatırımlarına ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 katı atık transfer istasyonunu daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Bornova, Kınık ve Ödemiş'te çalışmaları süren istasyonlar peş peşe devreye alınacak. Çöpten elektrik enerjisi üreten ve ana tesis niteliğindeki Çiğli Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı geçen haftalarda hizmete açılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa, Dikili, Kınık'a da hizmet veren Bergama'daki katı atık depolama alanını iyileştirmek ve burada atıktan elektrik üreten bir tesis kurmak için çalışmalara başlamıştı.


Bornova 2020'de açılıyor


Bornova Naldöken'de 900 metrekarelik alanda yapımı süren Bornova Katı Atık Transfer İstasyonu, iki kapalı depo, çöp suyu boşaltma rampası, çöpün döküldüğü hazne ve çöp transfer binasından oluşuyor. Bornova Katı Atık Transfer İstasyonu'nun 2020 yılının bahar aylarında devreye alınması planlanıyor.


Kınık'ın çöpleri yeşil enerjiye dönüşecek


7 bin 330 metrekarelik alanda yapımına başlanan Kınık Katı Atık Transfer İstasyonu, kamyon ve tır manevra alanı, idari bina, çöp suyu boşaltma rampası, çöpün döküldüğü hazne ve transfer istasyonundan oluşuyor. Kınık'tan toplanan evsel katı atıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bergama'da çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan elektrik üretmek için kurulan tesise iletilecek. Kınık Katı Atık Transfer İstasyonu 2020 yılının haziran ayında tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Çaylı'da yapacağı katı atık transfer istasyonu ile ilgili de planlama çalışmalarını sürdürüyor.


Temizlik, sağlık ve tasarruf bir arada


İlçe belediyelerinin katı atıklarını çöp transfer istasyonuna getirmesinin avantajlarından söz eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, "Bu tesisler sayesinde küçük araçlarıyla çöplerini transfer istasyonuna getiren ilçe belediyelerinin taşıma maliyetleri düşüyor. Taşıma hattındaki trafik yoğunluğu azalıyor. Çöpler daha düzenli depolandığı için koku ve kirliliğe neden olmuyor" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:06 Kaynak: İHA
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