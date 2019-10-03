Yeni kaymakam 'devler' ile buluştu

Torbalı'nın yeni kaymakamı Ercan Öter, Torbalı Ticaret Odasının (TTO) organizasyonu ile ilçenin ulusal markalarıyla iki ayrı toplantıda bir araya geldi. 40 firmanın üst düzey yöneticisinin katıldığı toplantılarda işletmelerin sorunları not edildi. Ayrıca Torbalı'nın ara eleman projelerine fabrikaların katkı vermesi kararlaştırıldı.



Türkiye'nin en büyük 500'ü ile Ege'nin en büyük 100 firması arasına çok sayıda firma sokan Torbalı'da önceki gün sanayinin devleri önemli bir toplantıda buluştu. TTO, ilçedeki en büyük sanayi firmalarının üst düzey yöneticilerini Torbalı'nın yeni kaymakamı Ercan Öter, Torbalı İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Sabittin Keskin ile buluşturdu. Tanışma ve değerlendirme toplantısına dev markaların üst düzey temsilcileri katıldı. Sanayicinin ilçe ile entegrasyonu başta olmak üzere ekonomik ve yerel birçok konunun masaya yatırıldığı toplantı ile ilgili bir değerlendirme yapan Kaymakam Ercan Öter ve TTO Başkanı Abdulvahap Olgun ikinci aşama olarak fabrika ziyaretleri yapacaklarını açıkladı.



Yol haritası çizildi



Türkiye ekonomisinde üretime sundukları katkı ile gerek ihracatta gerekse de vergi de önemli bir rol oynayan firmaların temsilcileri ile gerçekleşen toplantıda, sanayicinin ilçe ile entegrasyonu anlamında çeşitli başlıklar masaya yatırıldı. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, meclis başkanı Erkan Aksoy, TTO eski Başkanı Behçet Çınar, Pancar OSB Başkanı Mahmut Ünlüsoy ve Ege Maden İhracatçılar Birliği Başkanı Mevlüt Kaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda mesleki eğitim, kalifiye eleman sıkıntısı, işsizlik, sanayicinin sosyal projelere katkısı başta olmak üzere bir dizi konuda eylem planı hazırlandı. Çiçeği burnunda kaymakam üretimleri hakkında bilgi veren firma temsilcileri, yerel sorunlarını ve devletten beklentilerini gündeme getirdi.



"Diyalog çok önemli"



Tek tek firmaların temsilcileri ile tanışan ve üretim sahaları hakkında bilgi alan Kaymakam Ercan Öter, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, "Sanayici ve işadamlarının yaşadıkları sorun ve çözüm önerilerini dile getirdikleri toplantıda biz de sosyal sorumluluk kapsamında sanayici ve işadamlarımızdan beklentilerimizi dile getirdik. Son derece faydalı geçti. Önümüzdeki süreçte işletmelerimizin üretimlerini ve kapasite ziyaretlerini yerinde görmek için fabrika ziyaretleri yapacağız" dedi. İlçedeki tüm unsurlar arasında diyaloğun önemli olduğuna dikkat çeken TTO Başkanı Olgun da, "Kaymakamız Sayın Ercan Öter'i ilçemizin en büyük sanayi işletmeleri ile tanıştırma toplantısına davet ettik. Üretimleri ile ilçemizin yıldızını parlatan, ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan yatırımcılarımızın ilçe ile entegrasyonu için ilçe yöneticileri ile sık sık bir araya gelmelerini önemsiyoruz. İlçemizin sosyal ve ekonomik yönden gelişimini, kalkınmasını, bunun için neler yapacağımızı tartıştık" diye konuştu. - İZMİR