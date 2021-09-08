Yeni kaymakamın ilk denetimi asfalt yapılan yol oldu - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir İlçesinin yeni Kaymakamı Mehmet Kılıç, ayağının tozuyla resmi kurumları denetlemeye başladı. Kılıç, Sürgü Caddesini çevreyoluna bağlayan ve asfaltlama çalışmalarının devam edeceği yolda da incelemelerde bulundu.

Doğanşehir İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretinde genel asayiş ve işlemler hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Kılıç, çalışan tüm personele görevlerinde başarılar diledi.

Yol kontrolünü gerçekleştirdi

Bu arada, Kaymakam Mehmet Kılıç, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karaca ve İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer ile beraber ilçenin Sürgü Caddesini çevreyoluna bağlayan ve asfaltlama çalışmalarının devam edeceği yolda incelemelerde bulundu.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun Iğdır Aralık Kaymakamlığına atanmasıyla, Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Kılıç Doğanşehir Kaymakamlığına atanmış, geçtiğimiz günlerde Doğanşehir'e gelerek yeni yerinde göreve başlamıştı. - MALATYA