Üye Girişi
"Yeni Kelimeler" adlı hat sergisi Tataristan'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Yeni Kelimeler" adlı hat sergisi Tataristan'da sanatseverlerle buluştu

23.09.2021 15:17

Hattat Levent Karaduman'ın "Yeni Kelimeler" başlıklı sergisi, 17 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Hattat Levent Karaduman'ın "Yeni Kelimeler" başlıklı sergisi, 17 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğu tarafından organize edilen, Türk Hava Yolları, Bilişim Vadisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilen sergi, Kazan Kremlin Hazine Milli Sanat Galerisi'nde açıldı.

Beş renk ve beş hikaye üzerine kurgulanan, "El- Hayy", "El- Hakk", "Hu", "Malik'ül-mülk" ve "Elhamdülillah" kelimeleri üzerine inşa edilen sergide, sanatçının yeni üslubuyla ortaya koyduğu çağdaş hat sanatı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da İstanbul ziyareti sırasında ziyaret ettiği ve eserlerinden birine iz bıraktığı Karaduman'ın sergisinin açılışına katılarak, aynı eseri sanatçıyla tamamladı.

Açılışa Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı İrada Ayupova, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da katıldı.

Sanatçının, 3'ü heykel, 27'si tuval üzerine akrilik tekniğiyle yapılan tablolarından oluşan 30 eseri sergide yer alıyor.

Bilişim Vadisi, Türkiye, Hattat, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeni Kelimeler' adlı hat sergisi Tataristan'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı 16:51 Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek 16:25 Rizespor, yeni hocasına kavuşuyor! Rize Başkanı Tahir Kıran, yarın Emre Belözoğlu ile İstanbul'da bir araya gelecek Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak 16:18 Nuh tufanından kaldığına inanıyorlar! Ovaya Bakan Adam kayası turizme kazandırılacak
Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı 16:05 Son Dakika! MEB, 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı Davutoğlu'nun Sivas ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede çıktı 15:41 Davutoğlu'nun Sivas ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede çıktı Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. 15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti 14:38 Adana Demirspor'u coşturmak isterken sınırı aştı! Serdar Ortaç, şarkıyı yarıda bırakıp Beşiktaş'a küfretti Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi 14:21 Son Dakika! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 18'e indirdi

Son Dakika Haberleri
16:52 İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar
16:51 Duruşmadan çıkıp, adliye bahçesinde birbirlerine girdiler! Bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
16:49 TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi
16:21 Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak
16:17 Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı
16:00 Devlet Bahçeli'den, Kılıçdaroğlu'nun "kürt sorunu" açıklamalarına sert çıkış: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın
15:52 Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı
15:33 Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı
15:30 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.
15:04 Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç için savcılığa suç duyurusunda bulunacak
İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar İşkence gibi gelenek! Damada kadın şalvarı giydirip, başında yumurta kırdılar         
16:53
TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi TCDD, 14 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazasıyla ilgili şu ana kadar 21 milyon 370 bin lira tazminat ödedi         
16:49
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı Dev ay maketini ellerinden kaçıran görevliler, yakalamak için sokak sokak dolaştı         
16:17
Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı Siyah-Beyazlılar, Rosier için 4.8 milyon euroluk ödeme yaptı         
15:52
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş Koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş         
15:05
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi         
14:27
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı         
13:46
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 17:04:21. #1.12#
SON DAKİKA: "Yeni Kelimeler" adlı hat sergisi Tataristan'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement