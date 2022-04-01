"Yeni Kelimeler" sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika
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"Yeni Kelimeler" sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı

01.04.2022 12:03
"Yeni Kelimeler" sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı

Hattat Levent Karaduman'ın eserlerinin yer aldığı "Yeni Kelimeler" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hattat Levent Karaduman'ın eserlerinin yer aldığı "Yeni Kelimeler" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisinde ziyarete açılan sergide, tamamı çağdaş hat tekniğiyle yorumlanan 30 eser yer alıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, hüsnühat sanatının kelimelerin gücünü ortaya koyması bakımından geleneksel sanatlarda öne çıktığını belirterek, "Değerli dostumuz Levent Karaduman'ın sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

Hat sanatının ve kelimelerin, serginin ziyaretçilerini farklı bir yolculuğa çıkaracağını kaydeden Yıldız, özellikle hat sanatıyla ilgilenen hattatların, insanın kendini tanıma ve medeniyeti anlama konusunda büyük rol üstlendiklerini vurguladı.

"Burada yepyeni kelimeler var"

Serginin küratörü İsmail Erdoğan da sergideki eserlere ilişkin, "Burada yeni kelimeler var. Yepyeni, aslında hepimizin bildiği kadim kelimeler. Fakat bunların yeniden farklı bir şekilde dolaşıma sokulması söz konusu. Kadim hat sanatının bu çağda yeniden yorumlanma çabaları üzerinden bir yolculukla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Kadim bir geleneği geleceğe taşırken, bu çağın formları üzerinden sanat yapabilmenin önemine işaret eden Erdoğan, serginin sadece renklerden ve biçimlerden oluşmadığını, aynı zamanda felsefi ve teolojik arka planı üzerinden de bir hikayesinin bulunduğunu dile getirdi.

Sanatçı Levent Karaduman ise serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Başarılı sanatçının gelenekseli çağdaşla buluşturduğu, "El-Hayy", "El-Hakk", "Hu", "Malik'ül-mülk" ve "Elhamdülillah" kelimeleri üzerine inşa edilen ve çağdaş hat sanatının seçkin eserlerinden oluşan sergi, üçü heykel, 27'si tuval üzerine akrilik tekniği ile yapılan tablolardan oluşuyor.

Sanatseverlerin ziyaret ettikleri eserlerin üretim sürecini, galerinin girişinde kurulan dev ekrandan takip edebildiği sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yeni Kelimeler sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı
Yeni Kelimeler sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı
Yeni Kelimeler sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı
Yeni Kelimeler sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı

YORUMLAR
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Beyoğlu Belediyesi, Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu, Hattat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeni Kelimeler' sergisi İstiklal Sanat Galerisi'nde açıldı - Son Dakika


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