Yeni kentsel dönüşüm programı açıklandı
1 saat önce
Her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor.
Her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:42
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut
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