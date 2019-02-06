Son Dakika Haberleri: Yeni kentsel dönüşüm programı açıklandı

Yeni kentsel dönüşüm programı açıklandı

1 saat önce

Her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Yeni kentsel dönüşüm programı açıklandı, System.String[]
Her yıl 300 bin konutun dönüştürülmesi ve kentsel dönüşümün 20 yılda tamamlanması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:42 

Ekonomi
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