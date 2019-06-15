Son Dakika Haberleri: Yeni keşfedildi, Türkiye'de yetişiyor
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Yeni keşfedildi, Türkiye'de yetişiyor

30 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde konumu, taşıdığı jeolojik, estetik, doğal, tarihi ve kültürel özellikleri ve Türkiye'nin en büyük ve tek deniz parkı olma özelliği olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı yeni keşif edilen bir bitkiye ev sahipliği yapıyor.

Yeni keşfedildi, Türkiye'de yetişiyor, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde konumu, taşıdığı jeolojik, estetik, doğal, tarihi ve kültürel özellikleri ve Türkiye'nin en büyük ve tek deniz parkı olma özelliği olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı yeni keşif edilen bir bitkiye ev sahipliği yapıyor. Ayvalık Adaları Tabiat Parkında yeni keşfedilen bitkiye Ayvalikensis ismi verildi. Prof Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Doç. Dr. Selami Selvi tarafından bilimsel bir yayın için yapılan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Çiçekleri isimli çalışmada dünya üzerinde sadece Ayvalık Adaları Tabiat Parkında yetişen ve şimdiye kadar kayıtlara geçmeyen bir bitki türü bulundu. Yapılan çalışmalar ile kayıt altına alınan bitkiye Ayvalikensis ismi verildi. Mart, Nisan aylarında çiçek açan, kumsal ve sahil kenarlarında yetişen çiçekli bitki bilim dünyasında büyük bir ilgi ile karşılandı. Kayıtlara geçen bitki dünya için yeni bir bitki taksonu olarak nitelendiriliyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:00 Kaynak: İHA
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