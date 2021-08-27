Yeni keşfedilen bir hatadan dolayı Kalista fazla hasar veriyor! - Son Dakika
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Yeni keşfedilen bir hatadan dolayı Kalista fazla hasar veriyor!

Yeni keşfedilen bir hatadan dolayı Kalista fazla hasar veriyor!

27.08.2021 02:51

Yama sonrası oluşan bir hata Kalista'nın iki kat hasar vermesini sağlıyor!

Yeni bir League of Legends hatasından dolayı Kalista her otomatik saldırısında iki kere hasar veriyor!

Bu hata kullanıcı adlı bir oyuncu tarafından keşfedildi. Ek olarak da oyuncu, 11.17 yaması geldiğinden beri bu hatanın oyunda olduğunu ekledi. Bu oluşan hatanın yeni yamada başka bir hata düzeltilirken mi ortaya çıktığı belli değil. Fakat yeni yamada Kalista'ya herhangi bir değişiklik gelmemişti yani farklı bir durum bu hatayı tetiklemiş gibi duruyor.

"Riot lütfen Kalista'yı devre dışı bırak. Teşekkür ederim."

Videoda da görebileceğiniz gibi Kalista yan yana duran hedeflere Runaan'ın Kasırgası olmadan 2 vuruş yapabiliyor. Bazı zamanlarda da tek hedefe 2 otomatik saldırı yapıyor!

Bu yeni hata otomatik olarak şampiyonun verdiği hasarı iki katına çıkartıyor. E yeteneği, rakibe ne kadar vuruş yaparsanız aktifleştirdiğinizde o kadar fazla hasar veren, birikimli bir yetenek. Her saldırınızda iki kat etki uygulanması şampiyonu düzeltilene kadar kırık bir şampiyon konumuna getiriyor.

Riot Games henüz bu hata ile ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat açık şekilde bir hata olduğu yukarıda eklediğimiz videoda da görünüyor. Buna rağmen henüz hatanın göründüğü sunucularda şampiyon devre dışı bırakılmadı.

Kaynak: Playerbros
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Şampiyon, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Yeni keşfedilen bir hatadan dolayı Kalista fazla hasar veriyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni keşfedilen bir hatadan dolayı Kalista fazla hasar veriyor! - Son Dakika
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