Son Dakika Haberleri: Yeni Keşif Kanyonlar için yön tabelası asılmaya başlandı
Son Dakika Güncel Yeni Keşif Kanyonlar için yön tabelası asılmaya başlandı - Son Dakika

Yeni Keşif Kanyonlar için yön tabelası asılmaya başlandı

7 saat önce

Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Dünya'nın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarına ulaşımı kolaylaştırmak için yön tabelaları asılmaya başlandı.

Yeni Keşif Kanyonlar için yön tabelası asılmaya başlandı, System.String[]

Elazığ'da 9 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen Dünya'nın en yeni keşfi Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarına ulaşımı kolaylaştırmak için yön tabelaları asılmaya başlandı.


Keban ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede bu yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi. Vali Kaldırım'ın birkaç defa ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı, diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leyleklerin ismi verildi. Turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanması üzerine ulaşımı kolaylaştırmak için çalışma başlatıldı. Valilik koordinesinde yapılan çalışma kapsamında kara yolu ile ulaşımın sağlandığı Baskil ilçesinde itibaren belirlenen bölgelere dönük yön tabelaları asılmaya başlandı.


Vali Çetin Oktay Kaldırım'da yaptığı açıklamada,"Elazığ'ımızda yeni keşfettiğimiz ve dünyanın yeni gözbebeği Karaleylek ve Saklıkapı kanyonlarımıza dönük levhalandırma ve yön tabelası çalışmalarına başladık"dedi. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:12 Kaynak: İHA
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