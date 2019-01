Yeni Kimlik Başvurusu Yapamayan Aileye Devlet Eli

Afyonkarahisar'da yaşayan 88 yaşındaki KOAH ve obezite hastası Eyüp Demir ile görme engelli oğlu Halil Demir'in yardımına Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelleri koştu.

KOAH ve obezite hastalıkları sebebiyle ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 88 yaşındaki Eyüp Demir, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele ediyor. Demir'in görme engelli oğlu Halil Demir de babası ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Konuşma engeli de bulunan baba Eyüp Demir yeni kimlik kartı çıkartmak için Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne başvuruda bulunmak istedi ancak kendi imkanları ile kuruma gidemedi. Kışlacık Mahallesi'nde ikamet eden 150 kilo ağırlığındaki Eyüp Demir ile görme engelli oğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüyle iletişime geçerek yardım istedi. Demir ailesine İl Müdürü İlhan Eser el uzatırken kurum aracını görevli personelle birlikte adrese gönderdi. Evden yardımlarla çıkarılan baba oğulun kuruma getirilmesi sağlandı. Kurum personelinin yardımlarıyla yeni kimlik başvurusunu gerçekleştiren Demir ailesi, Afyonkarahisar Valiliğine teşekkür etti.



"Bizi arayıp yardım istedi"



Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser, aile kendisiyle iletişime geçtiğinde hemen yardımcı olma kararı aldıklarını söyledi. Müdür Eser, "Vatandaşımızın oğlu görme özürlü kendisi de yürüyemiyor. Oğlu Eyüp ağabey, bize telefon açtı, kendisinin görme özürlü olduğunu babasının da KOAH ve obezite olduğunu evden dışarıya çıkamadığını söyledi. Valimizin bize geldiği gün verdiği talimat şöyledir. Genel olarak bu Cumhurbaşkanımızın da talimatıdır. 'Vatandaşa hizmet odaklı anlayış içerisinde çalışın.' Biz düşünceyle vatandaşımızı evinden aldık. Kurumumuzun girişine engelli vatandaşlar için açtığımız büroda tüm işlemlerini yaptık" dedi.



"Devlet her zaman garibin yanında"



Vali Mustafa Tutulmaz'ın bu tip durumlara karşı çok hassas davrandığını kaydeden Eser konuşmasına şöyle devam etti;



"Özellikle gazi ve şehitlerimiz için özel bir servis kurduk. Gazi ve şehit yakınları kimliklerini gösterdiği zaman vatandaş beklemeden işlemlerini daha hızlı yürütebiliyor. Engelli olup kurumumuza gelemeyenler biz kendi aracımızla getiriyoruz, vatandaşlarımızın işlerini engelliler bürosunda iş ve işlemlerini yaptırıyoruz. İnşallah bundan sonra da devam eder. İnşallah gönül ister ki engelli kimse kalmasın. Herkes sağlık sıhhat için gelsin iş ve işlemlerini yapsın. Vatandaşlarımız şunu bilsin devlet her zaman garibin yanındadır."



Görme engelli Eyüp Demir'in Oğlu Halil Demir, kendilerine yardımcı olan devlet yetkilerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

