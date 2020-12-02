Yeni kısıtlamalarla seyahat edecek olanlara uyarılar - Son Dakika

Yeni kısıtlamalarla seyahat edecek olanlara uyarılar

02.12.2020 10:45
Yeni kısıtlamalarla seyahat edecek olanlara uyarılar, System.String[]

obilet.com Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, "Özel araçla seyahatlerde getirilen kısıtlamalar, şehirler arası toplu taşıma yapılan otobüs, uçak gibi araçlarda geçerli değil. Şehirler arası seyahat edecek olanlar, bilet ve rezervasyon kodu ibraz ederek, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

obilet.com Üst Yöneticisi (CEO) Yiğit Gürocak, "Özel araçla seyahatlerde getirilen kısıtlamalar, şehirler arası toplu taşıma yapılan otobüs, uçak gibi araçlarda geçerli değil. Şehirler arası seyahat edecek olanlar, bilet ve rezervasyon kodu ibraz ederek, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak." ifadelerini kullandı.

obilet.com açıklamasına göre, gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında yayımlanan genelgeyle birlikte; otobüs, uçak, tren ve gemi gibi toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası seyahat edecek yolcular, sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarından muaf olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yiğit Gürocak, özel araçla seyahatlerin bazı kısıtlamalar içerdiğini belirterek, "Özel aracıyla şehirler arası yolculuk etmek isteyenlerin, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, e-başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik ve kaymakamlıklara doğrudan başvurarak, Seyahat İzin Kurulları kapsamında izin alarak seyahat edebilecek. Şehirler arası seyahat edecek olanlar ise, otobüs veya uçak bilet görüntüsü ve rezervasyon kodu ibraz ederek sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Bilet ya da rezervasyon kodunu ibraz edenler yolculuk edebiliyor"

Otobüs, uçak, tren ve gemiyle yolculuk edenlerin izin alma yükümlülüğü bulunmadığını, bilet ya da rezervasyon kodunu ibraz eden herkesin yolculuk edebildiğini aktaran Gürocak, şunları kaydetti:

"Pandemide ikinci dalgayla mücadele için alınan bu önlemlerin, vaka sayılarının arttığı şu günler için hayati olduğunu düşünüyoruz. Şehirler arası ulaşıma yönelik olarak Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere ve hijyen kurallarına, pandeminin başladığı günden bugüne harfiyen uyuluyor. Yeni dönemde de bu ciddiyet elden bırakılmaksızın tedbirlerin sıkı şekilde uygulanmasına devam edilmesi, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasıyla, ikinci dalgayı da elbirliğiyle aşabileceğimizi düşünüyorum. obilet.com olarak eski normalimize dönene ve hayatlarımız pandemiden kurtulana dek üzerimize düşen tüm yükümlülükleri yerine getireceğiz. Umuyorum 2021 yılı bu anlamıyla bize, yolcularımıza ve sektörümüzdeki tüm markalara çok daha iyi gelecek."

Toplu Taşıma, Otobüs, Uçak, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni kısıtlamalarla seyahat edecek olanlara uyarılar - Son Dakika Ekonomi


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