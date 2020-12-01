Son dakika haberleri: - Yeni kısıtlamanın ilk gününde Kayseri'de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: - Yeni kısıtlamanın ilk gününde Kayseri'de sokaklar boş kaldı
01.12.2020 22:19
Son dakika haberler: - Yeni kısıtlamanın ilk gününde Kayseri'de sokaklar boş kaldı Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kabine toplantısının ardından açıklanan yeni kısıtlamalarda, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması, bugün başladı.
- Yeni kısıtlamanın ilk gününde Kayseri'de sokaklar boş kaldı
KAYSERİ - Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kabine toplantısının ardından açıklanan yeni kısıtlamalarda, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması, bugün başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yeni sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, saat 21.00 itibari ile Kayseri'de meydan ve caddeler boş kaldı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte polis ekipleri de kent meydanında ve çeşitli yerlerinde uygulama yaptı.
Boş kalan caddeler ve meydan ise havadan görüntülendi.
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