Son Dakika Haberleri: Yeni 'Kitap Kahve' Hizmete Girdi

Yeni 'Kitap Kahve' Hizmete Girdi

46 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, halkın kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla Tema Park'ta hizmet vermeye başlayan 'Kitap Kahve'de incelemelerde bulundu.

Yeni 'Kitap Kahve' Hizmete Girdi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, halkın kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla Tema Park'ta hizmet vermeye başlayan 'Kitap Kahve'de incelemelerde bulundu.

Yürüttüğü çeşitli çalışmalarla eğitime destek veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkın kitap okuma alışkanlığını arttırma amacıyla projelendirdiği yeni 'Kitap Kahve' hizmet vermeye başladı. Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet ile Sipan caddelerinin kesiştiği noktada yer alan Kitap Kahve, bir çok eseri bünyesinde bulunduruyor. Kitap Kahve'de bulunan eserlerden faydalanan vatandaşlar, ayrıca kendi getirdikleri kitapları da nezih mekanda okuma fırsatı buluyor.

Kitap Kahve'de incelemelerde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, ders çalışan öğrencilerle yakından ilgilendi. Hemşehrileri yeni hizmete giren mekana davet eden Başkan Atilla, "Şantiye belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarımız da devam ediyor. Daha önce Kent Meydanı, Kültür ve Kongre Merkezi, Bilgi Evi ile Sümerpark'ta eğitim alanında yeni projeleri hayata geçirdik. Yeni Kitap Kahve'miz de eğitime sunulan desteklerimizden bir tanesidir. Hemşehrilerimiz nezih ortamda kitap okuyabilecek, öğrencilerimiz ders çalışabilecek. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hakkediyor"

Öğrenciler ise Başkan Atilla'ya eğitime sunduğu destekler için teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Tema Vakfı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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