'YENİ KİTAP YAKINDA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR'

Başak Sayan, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde gittiği AVM'de Macro Center ve Eataly'den mutfak alışverişi
yapan oyuncu, keyifli ve neşeli haliyle dikkat çekti. Sayan, "Pandemi
sürecinden dolayı, geçtiğimiz sene Şile taraflarından aldığımız yazlıkta
kalıyoruz. Bir ayağımız burada diğeri orada, bu süreci böyle geçireceğiz"
diye konuştu. Oyuncu, ayrıca yakın zama da yeni kitabının raflardaki yerini
alacağını da dile getirdi.& ;& ;
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