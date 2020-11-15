'YENİ KİTAP YAKINDA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR'

Başak Sayan, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.

Öğle saatlerinde gittiği AVM'de Macro Center ve Eataly'den mutfak alışverişi

yapan oyuncu, keyifli ve neşeli haliyle dikkat çekti. Sayan, "Pandemi

sürecinden dolayı, geçtiğimiz sene Şile taraflarından aldığımız yazlıkta

kalıyoruz. Bir ayağımız burada diğeri orada, bu süreci böyle geçireceğiz"

diye konuştu. Oyuncu, ayrıca yakın zama da yeni kitabının raflardaki yerini

alacağını da dile getirdi.& ;& ;