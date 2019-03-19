Son Dakika Haberleri: Yeni Kıyafetlerle Trafik Polisleri Daha Güvende

Yeni Kıyafetlerle Trafik Polisleri Daha Güvende

2 saat önce

Trafik polislerinin yeni kıyafet uygulaması İzmir'de de başladı.

Yeni Kıyafetlerle Trafik Polisleri Daha Güvende, System.String[]
Trafik polislerinin yeni kıyafet uygulaması İzmir'de de başladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet hizmetleri sınıfında görevli trafik birimleri artık görev amacına uygun reflektif elbiseler ile görev yapacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, yeni tip kıyafetlerle trafik polislerinin daha görünür ve dikkat çekici bir hale geldiğini, trafik polislerinin bu kıyafetlerle zaman zaman maruz kaldıkları üzücü kazalara karşı daha korunaklı hale getirildiğini söyledi.

Aşkın, eski tip kıyafetlerin uygulama noktaları ve kaza mahallerinde sürücüyü uyaran özelliklerinin bulunmadığını, bu sebeple reflektif yelek kullanmak zorunda kaldıklarını, bu ihtiyacın mevcut kıyafetlerdeki donanımlar ile giderildiğini, ayrıca yeni tip kıyafetlerin her türlü iklim ve ortam koşullarında kullanabilecek kalitede olduğunu belirtti.

Sürücüleri uyulması gereken kurallar konusunda da uyaran Aşkın, yeni kıyafetlerin hayırlı olmasını ve kazasız günler dilediğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 24 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'nda tanıtımını yaptığı trafik birimlerinin yeni kıyafetleri, 18 Mart 2019 tarihi itibariyle tüm Türkiye'de kullanılmaya başlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Hüseyin Aşkın, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHK'den Galatasaray Maçı İçin Ofsayt Açıklaması Hollanda'daki Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama: Faili Kim Olursa Olsun Şiddetle Kınıyoruz Fenerbahçe'den tepki: Malum Mecralara Cevabımızdır TFF'den Hakem Burak Gazi Ülker'e 80 Gün Ceza
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:29:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Kıyafetlerle Trafik Polisleri Daha Güvende
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]