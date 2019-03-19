Yeni Kıyafetlerle Trafik Polisleri Daha Güvende

Trafik polislerinin yeni kıyafet uygulaması İzmir
'de de başladı.
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, emniyet hizmetleri sınıfında görevli trafik birimleri artık görev amacına uygun reflektif elbiseler ile görev yapacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın
, yeni tip kıyafetlerle trafik polislerinin daha görünür ve dikkat çekici bir hale geldiğini, trafik polislerinin bu kıyafetlerle zaman zaman maruz kaldıkları üzücü kazalara karşı daha korunaklı hale getirildiğini söyledi.
Aşkın, eski tip kıyafetlerin uygulama noktaları ve kaza mahallerinde sürücüyü uyaran özelliklerinin bulunmadığını, bu sebeple reflektif yelek kullanmak zorunda kaldıklarını, bu ihtiyacın mevcut kıyafetlerdeki donanımlar ile giderildiğini, ayrıca yeni tip kıyafetlerin her türlü iklim ve ortam koşullarında kullanabilecek kalitede olduğunu belirtti.
Sürücüleri uyulması gereken kurallar konusunda da uyaran Aşkın, yeni kıyafetlerin hayırlı olmasını ve kazasız günler dilediğini belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun 24 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı'nda tanıtımını yaptığı trafik birimlerinin yeni kıyafetleri, 18 Mart 2019 tarihi itibariyle tüm Türkiye
'de kullanılmaya başlanmıştı.