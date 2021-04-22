Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld., Efeler Ligi'nde

TVF Erkekler 1. Ligi final etabı karşılaşmaları, bugün oynanan üçüncü gün karşılaşmalarının ardından sona erdi. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçların ardından puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld. takımları, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne yükseldi.

TVF Erkekler 1. Ligi final etabı sonucunda puan cetvelini ilk iki sırada tamamlayan Yeni Kızıltepe Spor ve Cizre Bld., AXA Sigorta Efeler Ligi'ne çıktı.

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