Üye Girişi
Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor maçına hazırlanıyor

10.11.2021 18:30

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, hafta sonu deplasmanda Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, hafta sonu deplasmanda Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketiyle başladı. Top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları ile süren antrenman bire bir, ikiye iki ve üçe üç maçlarla sona erdi.

Antrenman sonrası AA muhabirine açıklama yapan Gürgen, sezona iyi başlangıç yaptıklarını, bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Pazar günü deplasmanda çok önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Gürgen, şöyle dedi:

"Arkas Spor gibi Türkiye'nin voleybolda çok köklü bir kulübüyle deplasmanda oynayacağız. 3 haftadır kaybediyorlar ama bize karşı son derece ciddi hazırlanacaklarını tahmin ediyorum. Bizler de hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Puan yada puanlar almak için İzmir'e gidiyoruz."

Takım kaptanı İbrahim Emet ise, son iki hafta da üst üste ikinci galibiyet aldıklarını söyledi.

Arkas Spor'u deplasmanda mağlup ederek geri dönmek istediklerini belirten Emet, "Sonrasında Fenerbahçe ile sahamızda yapacağımız bir maç var. Her maç olduğu gibi ona da çok iyi ve çok hırslı hazırlığımızı yapıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor müsabakası, Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde Pazar günü saat 15.00'da başlayacak.

Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor maçına hazırlanıyor
Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor maçına hazırlanıyor
Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor maçına hazırlanıyor
Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor maçına hazırlanıyor

Efeler Ligi, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor maçına hazırlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azerbaycan tezkeresi, Meclis'ten geçti! Türk askeri 1 yıl daha bölgede olacak 20:46 Azerbaycan tezkeresi, Meclis'ten geçti! Türk askeri 1 yıl daha bölgede olacak Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor 20:31 Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi 20:12 Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı 19:08 Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim 17:23 Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi 16:22 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi

Son Dakika Haberleri
20:45 Azerbaycan tezkeresi, Meclis'ten geçti! Türk askeri 1 yıl daha bölgede olacak
20:37 Okula geç kalan öğrenci, sirenleri duyunca sağanak yağmura rağmen saygı duruşunda bekledi
20:30 Kaderini Abdullah Avcı belirleyecek! Ekuban gittiği gibi geri dönüyor
20:14 Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı
20:12 PSG'de takım arkadaşını demir çubukla dövdürten futbolcu tutuklandı! Saldırının sebebi şaşkınlık yarattı
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 259 yeni vaka tespit edildi
20:11 Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
19:17 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum
19:07 Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı
18:23 Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 10 Kasım Çarşamba günü vaka sayıları         
20:57
Okula geç kalan öğrenci, sirenleri duyunca sağanak yağmura rağmen saygı duruşunda bekledi Okula geç kalan öğrenci, sirenleri duyunca sağanak yağmura rağmen saygı duruşunda bekledi         
20:38
Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı Defne Samyeli, kendisinden 9 yaş küçük iş insanıyla yeni bir aşka yelken açtı         
20:14
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı         
18:24
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı Hakan Ural, yoğun bakıma mı alındı? Partneri Nur Tuğba iddiaları yalanladı         
11:08
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 21:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement