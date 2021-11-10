Yeni Kızıltepespor, Arkas Spor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, hafta sonu deplasmanda Arkas Spor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Akif Gürgen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketiyle başladı. Top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları ile süren antrenman bire bir, ikiye iki ve üçe üç maçlarla sona erdi.

Antrenman sonrası AA muhabirine açıklama yapan Gürgen, sezona iyi başlangıç yaptıklarını, bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Pazar günü deplasmanda çok önemli bir maça çıkacaklarını kaydeden Gürgen, şöyle dedi:

"Arkas Spor gibi Türkiye'nin voleybolda çok köklü bir kulübüyle deplasmanda oynayacağız. 3 haftadır kaybediyorlar ama bize karşı son derece ciddi hazırlanacaklarını tahmin ediyorum. Bizler de hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Puan yada puanlar almak için İzmir'e gidiyoruz."

Takım kaptanı İbrahim Emet ise, son iki hafta da üst üste ikinci galibiyet aldıklarını söyledi.

Arkas Spor'u deplasmanda mağlup ederek geri dönmek istediklerini belirten Emet, "Sonrasında Fenerbahçe ile sahamızda yapacağımız bir maç var. Her maç olduğu gibi ona da çok iyi ve çok hırslı hazırlığımızı yapıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Arkas Spor-Yeni Kızıltepespor müsabakası, Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde Pazar günü saat 15.00'da başlayacak.